Plenković na Bledu: Na Hrvaškem še nikoli ni bilo tako dobro, kot je zdaj

Na Hrvaškem še nikoli ni bilo tako dobro, kot je zdaj. Tako meni hrvaški premier Plenković, ki je na Blejskem strateškem forumu izjavil, da Hrvaška še nikoli ni bila tako razvita, da ljudje še nikoli niso tako dobro živeli in da država še nikoli ni bila tako varna. A za koga je vse tako dobro, se sprašujejo običajni državljani. Če gledaš na cene, kako se je vse podražilo, je katastrofa, odmeva s hrvaških ulic.