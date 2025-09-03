Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Plenković na Bledu: Na Hrvaškem še nikoli ni bilo tako dobro, kot je zdaj

Bled, 03. 09. 2025 20.03 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tisa Stergel
Komentarji
7

Na Hrvaškem še nikoli ni bilo tako dobro, kot je zdaj. Tako meni hrvaški premier Plenković, ki je na Blejskem strateškem forumu izjavil, da Hrvaška še nikoli ni bila tako razvita, da ljudje še nikoli niso tako dobro živeli in da država še nikoli ni bila tako varna. A za koga je vse tako dobro, se sprašujejo običajni državljani. Če gledaš na cene, kako se je vse podražilo, je katastrofa, odmeva s hrvaških ulic.

andrej plenković blejski strateški forum hrvaška
SORODNI ČLANKI

Cene na hrvaških tržnicah do 40 odstotkov nižje, a kupcev od nikoder

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickk 2
04. 09. 2025 14.06
+1
😄😄😄
ODGOVORI
3 2
mmickica
04. 09. 2025 11.48
+1
Globalno gledano ima prav. Hrvaska veliko bolje gospodari kot Slovenija. Skoraj vso infrastrukturo jim je EU financirala, kolikor ni, pa zasebniki, tuji, se razume. Saj res, da je pri njih tudi revscina, a se bo tudi to scasoma izkoreninilo. Bistvo je, da Hrvati za razliko od Slovencev, razumejo osnovno ekonomsko logiko, ki govori, da moras najprej ustvarit in sele nato trosit. Ce kaj ostane, je pa se za socialne probleme, migrante, itd. ... Pri nas je vrstni red popolnoma obraten in seveda napacen ter poguben, ampak levo usmerjene vlade bodo vedno ravnale tako. Do bankrota.
ODGOVORI
5 4
Trikrat cepljen
04. 09. 2025 10.34
+4
Mnogo slovencev se je že preselilo na hrvatsko, kjer je vsak dan večji standard.
ODGOVORI
6 2
Zemljak Balki
04. 09. 2025 17.17
+0
Cepi se še enkrat... hrvati hodjo v trgovine k nam.ker je ceneje....pa delat tudi čez mejo ker je boljša plača....v vinici pa črnomlju pol avtov pred firmami hr....pa to
ODGOVORI
2 2
borjac
04. 09. 2025 10.19
+5
Plenković ima prav , NEKATERIM HRVATOM ŠE NIKOLI NI BILO BOLJŠE KOT SEDAJ , kaj pa ostali ??? ostalo je politična sivina , še posebej so politična sivina tisti , ki so po 6 letih po potresu še vedno v kontejnerjih .... HRVAŠKO BOGASTVO JE RESNIČNO VELIKO , AMPAK NEKATERI TOLIKO POKRADEJO , DA ZA MALE LJUDI PAČ ZMANJAKA .... podobno je tudi za druge Yu republike......
ODGOVORI
6 1
Pacient2
03. 09. 2025 21.14
+0
Legenda razvija Hrvaško, to so politiki ne pa Golob.
ODGOVORI
5 5
Pacient2
03. 09. 2025 20.30
-1
Bravo Plenković
ODGOVORI
5 6
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256