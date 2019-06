Plenković ne popušča: Sodišče EU ni pristojno v sporu glede arbitraže

To je proces, ki ga je sprožila Slovenija pred Sodiščem EU, naše stališče je zelo jasno, povedal sem ga tudi medijem ob obisku predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja prejšnji teden v Zagrebu, je še dejal Plenkovič hrvaškim in slovenskim novinarjem v San Sebastianu, kjer se udeležuje sestanka desnosredinske evropske politične družine Evropske ljudske stranke (EPP).

"Menim, da sta Slovenija in Hrvaška prijateljski in sosednji državi, ki nikoli v zgodovini nista imeli kakršnih koli težav. Vse, kar nas na nek način trenutno postavlja v kontekst reševanja odprtih vprašanj, so vprašanja, ki so ostala od razpada bivše SFRJ. To so vprašanja, ki se lahko rešijo z dogovorom," je ponovil že večkrat slišano stališče.

V tiskovni službi Evropske komisije pa so na vprašanje, ali bo na obravnavi kakor koli sodelovala tudi komisija, odgovorili, da Evropska komisija ni stranka v postopku, a je kot vselej pripravljena sodelovati s sodiščem in predložiti kakršen koli prispevek, če bi bilo potrebno.

Sodišče Evropske unije je za 8. julij razpisalo ustno obravnavo glede dopustnosti tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne razsodbe, je razvidno s spletne strani sodišča. Obravnava bo potekala pred velikim senatom v hrvaškem jeziku. Postopek sicer v skladu s poslovnikom sodišča vedno poteka v jeziku tožene države.