Ples 600 kurentov in preko 3000 zvoncev naznanilo začetek pustnega časa

Minula noč je bila nekaj posebnega in tudi mističnega – takoj po svečnici, natanko ob polnoči je namreč čas za Kurentov skok, ko si kurenti znova lahko nadenejo zvonce in začno izpolnjevati svoje poslanstvo. Najbolj množičen kurentov skok je že tradicionalno na domačiji drugega princa karnevala Matevža Zokija v Budini pri Ptuju. Ob ognju je zaplesalo kar več kot 600 kurentov, kar pomeni več kot 3000 zvoncev. S tem se je uradno začel pustni čas in 66. Kurentovanje.