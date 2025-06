Ples med krošnjami v tišini, a le navzven

Visoke temperature ljudje premagujemo na različne načine, mnogi zatočišče poiščejo v višje ležečih krajih. Na Rogli, ki leži na nadmorski višini 1500 metrov so dnevne temperature tudi do 10 stopinj nižje od tistih v dolini. Poleg neskončnih možnosti povezanih s sprehodi in kolesarjenjem, pa Rogla ponuja tudi mnogo adrenalinskih aktivnosti. Sinoči pa so na poti med krošnjami plesali v tišini, a le navzven, v resnici so glasbo poslušali preko slušalk.