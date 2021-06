Od 6-letnega do 80-letnega gasilca, vsi plesali na Jerusalemo

Člani najstarejšega gasilskega društva PGD Metlika so koronski čas dobro izkoristili in svojo kondicijo ohranjali s pomočjo plesa. Ko so se ukrepi sprostili, pa so se zbrali in svoje plesne korake posneli. Pri plesu je sodelovalo 56 članov PGD Metlika, od pionirjev do veteranov.

PGD Metlika je najstarejše prostovoljno gasilsko društvo na slovenskem in šteje že 152 let.

Metliški gasilci so bili aktivni tudi v času korone, tako so decembra lani poskrbeli za petkove popestritve stanovalcev DSO, saj so z avto košaro dvignili različne izvajalce, ki so zabavali njihove starejše vaščane.

A niso ostali le pri tem. Srečko Hrastar, član PGD Metlika, ki je sicer tudi namestnik poveljnika gasilske zveze Metlika, je predlagal plesni izziv za člane društva, ki ga je Upravni odbor potrdil. "Dolgo časa sem razmišljal, kaj bi naredili, da bi v tem kriznem času skupaj obdržali operativo, saj smo osrednja enota in najstarejše gasilsko društvo v Sloveniji. Kako obdržati pripravljenost, kondicijo in tovarištvo med seboj, da ne bi v tem težkem času, ko se nismo smeli družiti, propadlo," je pojasnil. Ker je doma gledal različne videoposnetke in ljudi, ki ob njih plešejo, se mu je porodila zamisel, da bi lahko na pesem Jerusalema zaplesali tudi sami. Ideji se je pridružilo 56 članov PGD Metlika, tako pionirji in mladinci kot tudi članice in operativni člani, pa tudi veterani oziroma starejši gasilci in gasilke. Vsaka skupina je dva meseca ples vadila posamezno, nato pa so ples skupaj posneli.

icon-expand Ples PGD Metlika FOTO: PGD Metlika

"S tem plesom smo dejansko vzdrževali kondicijo," je povedal Hrastar in dodal, da je najmlajši član, ki je sodeloval v plesnem videu, star šest let, najstarejši pa bo dopolnil 80 let. Snemanje je potekalo maja letos, ko so se protikoronski ukrepi nekoliko sprostili. Za snemanje in montažo posnetka je poskrbel Marko Hlebec, pomoč pri snemanju in montaži pa sta mu nudila Žak Rozman in Veronika Šuštarič.