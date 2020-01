Plesen je zelo nevarna za naše zdravje, zato jo moramo takoj uničiti. Preveri kako.

Imate težave s plesnijo? Preverite kako se znebiti te nevarne nadloge.

Vsi vemo, da če damo svež hrustljav kruh v vrečko in jo nepredušno zapremo, da se bo kruh v nekaj dnevih splesnel. To pa smo zaradi ekoloških predpisov in v cilju, da prihranimo na energiji, naredili tudi sami s svojimi domovi. Nepredušno smo jih zaprli. Tako smo res prihranili na energiji, vendar smo bistveno poslabšali življenjske pogoje. Posledično živimo v stanovanjih, kjer je katastrofalna kakovost zraka, ki ga dihamo, povrhu vsega, pa se večina domov konstantno srečuje s pojavom plesni. Posledica vsega tega je razcvet industrije osvežilcev zraka, ki naj bi prekrili neprijetne vonjave, do čudežnih razvlaževalcev, ki absorbirajo od enega decilitra do litra vode na dan in celo smrtonosnih, rakotvornih in mutagenih kemikalij, ki naj bi čudežno zatrle plesen. O plesni, njenemu nastanku in sanaciji z novim biorazgradljivim izdelkom Plesen Stop smo se pogovarjali z idejnim vodjem projekta Robertom Širnikom, ki se že 20 let trudi in razvija produkte, ki so zagotovo učinkoviti, a hkrati prijazni do uporabnika in okolja.

Robert Širnik, direktor razvoja pri projektu Stop plesen »Vsakemu, ki pokliče naš klicni center v teh mesecih svetujem, naj letos preventivno nanese naš izdelek Stop plesen povsod, kjer je lani že imel težave s plesnijo. Tako bo preprečil njen ponovni nastanek in si predvsem prihranil čas ter stres, ki ga vsi navadno doživljamo, ko imamo opravka s plesnijo.«

»Vsak dan se ljudje srečujemo s simptomi, kot so kašelj, težave z dihanjem, zamašenim nosom, srbenjem oči, pomakanjem sape, tiščanjem v pljučih, bolečimi sinusi, glavoboli, utrujenostjo, težavami s prebavo, itd. Več kot 7% populacije je alergične na plesen in trend še narašča. » Robert Širnik, direktor Mediteranskega inštituta za monitoring Plesen je izredno nevarna za naše zdravje Plesen se uspešno in hitro prenaša tako, da se spore plesni s kroženjem zraka prilepijo na gostitelja, ki je lahko človek ali žival, ter se tako hitro razširijo po vseh prostorih. In ko začne plesen resno poseljevati naše domove, lahko to postane izjemno nevarno za zdravje. Že majhna količina trosov plesni lahko sproži alergično reakcijo, medtem ko lahkovečja količina poškodujepljuča, ožilje dihal, pa tudi notranje organe.

Če plesni ne uničimo, se lahko ob primernih pogojih močno razširi, s kroženjem zraka pa se spore plesni prenašajo tudi v druge prostore.

Vzroki za nastanek plesni Vzroki za nastanek plesni so že dolgo poznani. Gre za kombinacijo temperature in vlažnosti. Vlažen topel notranji zrak se ohladi na hladni površini in odda vlago in ko je vlage dovolj, se najkasneje v nekaj mesecih pojavi vidna plesen, ki je lahko zelene, črne, bele, sive in celo rumene barve. Plesen se večinoma najprej pojavi na severnih stenah, potem pa na mestih kjer se pojavijo temperaturne razlike - toplotni mostovi, steklo in okvirji oken, prekati nad in pod oknom, spodnja stran postelje, za omarami, v omarah, pa celo v predalih in klimatskih napravah. Ste menjali okna?Bodite pozorni na plesen Kot drug pogost vzrok pojava plesni, pa je tudi zamenjava klasičnih lesenih oken z sodobnimi, ki praktično 100-odstotno tesnijo. V več kot 75% se že prvo jesen ali zimo po menjavi pojavi plesen v bivalnih prostorih. Seveda je to nekako logično. Ker stara okna niso več tesnila, so se prostori ali sobe samodejno zračile, kar je pomagalo preprečevati nastanek plesni, je bilo pa energijsko potratno, včasih pa zaradi prepiha tudi neudobno. Ko pa takšna okna ali vrata zamenjamo s sodobnimi, sicer prihranimo na energiji, a porušimo krhko ravnotežje in že smo soočeni s plesnijo. Širnik tako svetuje, da prezračujete večkrat dnevno za kratek čas. »Prezračevanje je najučinkovitejše, če v bivalnem prostoru ustvarimo prepih za nekaj minut večkrat na dan, hkrati pa pazimo, da ne znižamo temperature v prostoru«.

Plesen, ki je nastala kot posledica menjave oken.

Kaj narediti, ko odkrijemo plesen? Ukrepati je treba čim prej. Že ko zaznamo spremembe barve na steni ali v vogalu, bi se bilo treba takoj odzvati. Prvi ukrep je, da področje poškropimo s sredstvom za uničevanje plesni, očistimo s krpo ali krtačo in prostor prezračimo. Priporočljivo bi tudi bilo, da bi imeli doma vsaj en manjši vlagomer. To je napravica, ki jo položimo v sobo na višino enega metra – nekje sredi sobe – in merimo vlago. Idealna vlaga za stanovanje je recimo 50–55 % pri temperaturi 22, 23 stopinj Celzija. Vlaga pod 40 % ni ustrezna, ker vpliva na izsuševanje kože, lahko pa se pojavljajo tudi glavoboli in druge težave. Če pa je previsoka, nad 60 %, je stanje že alarmantno. V teh pogojih se plesen namreč zelo hitro razvija. Kjerkoli bodo torej pogoji za razvoj plesni pravi, pa naj bo to pod posteljo, za omaro, v vogalih stene, nad oknom, na okenski polici ali pa strešnih oknih, tam se bo razvila plesen.

Enostaven, a zelo učinkovit vlagomer, ki ga ob nakupu izdelka Stop plesen 5L poklanjamo kupcu popolnoma brezplačno. Pri nakupu 5L, kupec prejme tudi dodatno stekleničko z razpršilko.

Kako se trajno rešiti plesni? Plesni se lahko edino trajno rešimo s sanacijo konstrukcijskih in gradbenih napak, ki jo povzročajo, pri modernih stavbah, ki imajo moderna okna in vrata, pa z vgradnjo prezračevalne naprave, ki ima možnost uravnavanja vlažnosti zraka. Če tega ne moremo storiti, nam ostanejo samo priročna sredstva za preventivo, s katerimi plesen ves čas zatiramo in tako dosežemo, da nam ne more več škodovati. Katera sredstva pa uporabiti? Izbrati je potrebno sredstvo, ki je enostavno za uporabo, ki se nanaša hitro in ne zahteva posebnih postopkov za prezračevanje, pranje ali brisanje. Za varno bivanje, se je potrebno izogibati vseh tistih, ki vsebujejo klor in klorove spojine, amonijak in pa druge snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali pa vsebujejo hormonske motilce. Treba je namreč vedeti, da vas lahko visoka koncentracija takih snovi v premazu tudi resno ogrozi. Spoznajte inovativno sredstvo Stop plesen Ljudem, ki se soočajo s težavno plesnijo, smo želeli ponuditi izdelek, ki bo visoko učinkovit, ki bo plesen popolnoma uničil, obenem pa poskrbel, da si tem ne škodujemo. In ravno zato smo razvili sredstvo Stop plesen, ki prihaja iz družine izdelkov Powersept. Stop plesen uporablja pri svojem delovanju posebej razvito, švicarsko patentirano obliko stabiliziranega vodikovega peroksida z dodanimi srebrovimi ioni, je bio razgradljivo in po delovanju razpade na vodo in kisik. Naj omenimo samo nekaj njegovih številnih prednosti zaradi katerih ga priporočam vsakomur, ki se sooča z nadležno plesnijo: • že pripravljen za uporabo in deluje takoj po nanosu • ne razžira dihal in pljuč • deluje na vseh materialih in pogojih ter ga ni potrebno redčiti z vodo • med nanosom prostora ni potrebno izolirati • takoj po na nanosu, prostor lahko uporabljajo otroci, nosečnice in hišni ljubljenčki • odličen in enostaven za preprečevanje nastanka plesni ali alg tudi na fugah v kopalnici in tuš kabinah, tretirane površine pa so z nanosom sredstva tudi dezinficirane • ni potrebe po brisanju ali izpiranju in tako tudi ni nevarnosti prenosa plesni ali trosov na neprizadete ali neokužene površine

Prednost izdelka je tudi njegovo vidno delovanje. Kjer so prisotne bakterije, virusi in plesni, se ob uporabi namreč pojavi bela pena. Na sliki primer vidne pene, ki se je pojavila pri uničevanju plesni pod parketom.