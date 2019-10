Plesen je zopet na pohodu in bolj nevarna, kot si mislimo. Preveri kako ukrepati

Začenja se obdobje velike vlage v zraku in prve ohladitve, kar ustvarja odlične pogoje za razvoj plesni. Ker pa pravi mraz še ni čisto zares pritisnil in doma še ne ogrevamo, s tem ustvarjamo še dodatne pogoje za nastanek plesni. Veste, kadar v hladnih mesecih prostora ne ogrevamo, se zaradi hladnega zraka, vlažnost v prostoru poveča in tako pride do pojava kondenzacije na kritičnih mestih, kot so zid za omaro, spodnja stran jogija, toplotni mostovi in severne stene. In posledično se na tistih mestih skoraj zagotovo pojavi plesen. Vsakemu, ki pokliče naš klicni center zato svetujemo, naj letos preventivno nanese naš izdelek Stop plesen povsod, kjer je lani že imel težave s plesnijo. Tako bo preprečil njen ponovni nastanek in si predvsem prihranil čas ter stres, ki ga vsi navadno doživljamo, ko imamo opravka s to nadlogo.

Vrtoglavice, alergije, padec imunitete, težave z dihanjem ali srcem, pa tudi utrujenost, pomanjkanje koncentracije, težave z ravnotežjem, z dihali, nenehno kašljanje in pokašljevanje ter hormonske motnje … Vse to lahko povzroči plesen, nam pove Robert Širnik, direktor razvoja v Mediteranskem inštitutu za monitoring, kjer razvijajo biorazgradljiv izdelek Stop plesen.

Znanstveniki zadnja leta ugotavljajo, da je plesen bistveno bolj nevarna, kot smo mislili. Celo smrtno nevarna. Plesen je povzročitelj stotin bolezni, ki jih potem bolj ali manj uspešno zdravimo, ne da bi se vprašali kje je pravi vzrok. Že manjša plesen napada naša dihala, živce in hormone, simptome pa zlahka zamenjamo z drugimi boleznimi in povzročitelji.

Kot drug pogost primer pojava plesni, pa je tudi zamenjava klasičnih lesenih oken z sodobnimi, ki praktično 100-odstotno tesnijo. V več kot 75% se že prvo jesen po menjavi pojavi plesen v bivalnih prostorih. Seveda je to nekako logično. Ker stara okna niso več tesnila, so se prostori ali sobe samodejno zračili, kar je pomagalo preprečevati nastanek plesni, je bilo pa energijsko potratno, včasih pa zaradi prepiha tudi neudobno. Ko pa takšna okna ali vrata zamenjamo s sodobnimi, sicer prihranimo na energiji, a porušimo krhko ravnotežje, in že smo soočeni s plesnijo.

Glavni vzrok za nastanek in razvoj plesni v stanovanju pa je prekomerna vlažnost v prostoru - vlažnost zraka nad 60%. Vlažno okolje se najprej pojavi, ko se zunanje stene toliko ohladijo, da se v notranjih prostorih kondenzira zračna vlaga. Plesen se tako najprej pojavi na severnih stenah, potem pa na mestih kjer se pojavijo temperaturne razlike - toplotni mostovi, steklo in okvirji oken, prekati nad in pod oknom, spodnja stran postelje, za omarami, v omarah.

Plesen je vseskozi prisotna v našem življenjskem okolju, vendar navadno v omejenih količinah. Ko pa se ustvarijo primerni pogoji, lahko v trenutku izbruhne do nepričakovanih razmer. »To trditev rad ponazorim s primerom kruha. Čeprav nikjer v kuhinji ne zaznavate plesni, se bo kruh v nekaj dnevih splesnel, če ga zaprete v nepredušno vrečko. Če pa kruh pustite na zračnem mestu, kjer lahko odda vso odvečno vlago, se bo samo posušil. In popolnoma enako je v naših stanovanjih ali hišah. Plesen je že tam, samo čaka na ugodne pogoje. V ugodnih pogojih se tako, kot kruh v vrečki, tudi stanovanjski objekt v samo nekaj dnevih prekrije s plesnijo«, pove Širnik.

Ko imamo enkrat opravka s plesnijo, je potrebno, da hitro ukrepamo, saj se hitro tudi širi. Prenaša se namreč tako, da se spore plesni s kroženjem zraka prilepijo na gostitelja, ki je lahko človek ali žival in se tako lahko zelo hitro razširijo po vseh prostorih. In ko začne plesen resno poseljevati naše domove, pa lahko to postane izjemno nevarno za naše zdravje, pa tudi zdravje naših živali.

Primarnih vzrokov za razvoj plesni je lahko več in jih je težko točno določiti. Gre za kombinacijo nepravilne gradbene zasnove, napak pri gradnji posameznih konstrukcijskih elementov ali celotne stavbe, pa tudi nepravilnega prezračevanja in ogrevanja ter tudi neustreznega režima uporabe prostora .

Ukrepati je treba čim prej. Že ko zaznamo spremembe barve na steni ali v vogalu, bi se bilo treba takoj odzvati. Prvi ukrep je, da področje poškropimo s sredstvom za uničevanje plesni , očistimo s krpico in prostor prezračimo. Priporočljivo bi tudi bilo, da bi imeli doma vsaj en manjši vlagomer. To je napravica, ki jo položimo v sobo na višino enega metra – nekje sredi sobe – in merimo vlago. Idealna vlaga za stanovanje je recimo 50–55 % pri temperaturi 22, 23 stopinj Celzija. Vlaga pod 40 % ni ustrezna, ker vpliva na izsuševanje kože, lahko pa se pojavljajo tudi glavoboli in druge težave. Če pa je previsoka, nad 60 %, je stanje že alarmantno. V teh pogojih se plesen namreč zelo hitro razvija. Kjerkoli bodo torej pogoji za razvoj plesni pravi, pa naj bo to pod posteljo, za omaro, v vogalih stene, nad oknom, na okenski polici ali pa strešnih oknih, tam se bo razvila plesen.

• odličen in enostaven za preprečevanje nastanka plesni ali alg tudi na fugah v kopalnici in tuš kabinah, tretirane površine pa so z nanosom sredstva tudi dezinficirane

Ljudem, ki se soočajo s težavno plesnijo, smo želeli ponuditi izdelek, ki bo visoko učinkovit, ki bo plesen popolnoma uničil, obenem pa poskrbel, da si tem ne škodujemo. In ravno zato smo razvili sredstvo Stop plesen , ki prihaja iz družine izdelkov Powersept. Stop plesen uporablja pri svojem delovanju posebej razvito, švicarsko patentirano obliko stabiliziranega vodikovega peroksida z dodanimi srebrovimi ioni, poleg vsega pa je tudi bio razgradljivo in po delovanju razpade na vodo in kisik.

Izbrati je potrebno sredstvo, ki je enostavno za uporabo, ki se nanaša hitro in ne zahteva posebnih postopkov za prezračevanje, pranje ali brisanje. Za varno bivanje, se je potrebno izogibati vseh tistih, ki vsebujejo klor in klorove spojine, amonijak in pa druge snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali pa vsebujejo hormonske motilce. Treba je namreč vedeti, da vas lahko visoka koncentracija takih snovi v premazu zelo resno ogrozi.

Plesni se lahko edino trajno rešimo s sanacijo konstrukcijskih in gradbenih napak, ki jo povzročajo, pri modernih stavbah, ki imajo moderna okna in vrata, pa z vgradnjo prezračevalne naprave, ki ima možnost uravnavanja vlažnosti zraka. Če tega ne moremo storiti, nam ostanejo samo priročna sredstva za preventivo, s katerimi plesen ves čas zatiramo in tako dosežemo, da nam ne more več škodovati.

Kjer so prisotne bakterije, virusi in plesni, se ob uporabi izdelka pojavi bela pena. Na sliki primer vidne pene, ki se je pojavila pri uničevanju plesni pod parketom.

Uporabite Stop plesen tudi v kopalnici in kuhinji

Širnik svetuje, da ko imamo generalno čiščenje v stanovanju – ko čistimo kopalnico, kuhinjo in na primer posesamo, zraven uporabimo tudi Stop plesen in tekočino popršimo na kritičnih mestih, kjer se navadno pojavlja plesen ter pustimo, da deluje. Uporabljamo pa ga lahko tudi v kopalnici, in sicer se kopalnico prvo očisti, nato se pusti, da se posuši in ko je suho, samo popršimo tekočino kamorkoli na površino in pustimo, da se posuši. Tekočine ni treba izpirati ali brisati, nobenega posebnega napora ne terja, hkrati pa lahko z izdelkom tudi popršimo straniščno školjko, saj poleg plesni dobro odstrani tudi viruse in bakterije.

Naročnik oglasa je Natura tim d.o.o.