PLESNI GIBI BJART BALETA SPREGOVORIJO VEČ KOT TISOČ BESED

Baletna skupina Bjart Ballet iz Lozane velja za enega najbolj znanih in uspešnih plesnih ansamblov na svetu. Ustanovitelj, francoski koreograf Maurice Bjart je utemeljil in razvil priljubljeno ekspresionistično obliko modernega baleta. Skupina na leto zamenja 1200 kostumov in 2500 baletnih copat, njihove predstave pa si ogleda okoli 100.000 ljudi. Naslednik Mauricea Bjarta, umetniški vodja Gil Roman je tokrat z variacijami ustvaril baletni diptih, barvit in čuten plesni spektakel, ki ga ne gre zamuditi.

Na 70. Ljubljana Festivalu si bomo uvodoma ogledali delo Gila Romana t M et variations ..., ki ga je ustvaril ob 30. obletnici skupine in desetletnici smrti ustanovitelja skupine. Tokrat predstavljeno delo je v obliki dnevnika naslovljeno na Mauricea Bjarta, balet pa je suita variacij na temo ljubezni in notranje potrebe po plesu.

V drugem delu bodo z Bjart fte Maurice razkrili odlomke mojstrovega dela, ki občinstvo popeljejo v različne svetove in dežele ter kažejo, kako zelo je njegovo delo univerzalno. Povzeti 30 let, ki sem jih preživel ob njem, se mi zdi precej težko. In menim, da se to, kar je ostalo od tega učenja, vsak dan razkriva v delu skupine, je ob tem povedal Roman.

Vstopnice so v prodaji na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Eventimovih prodajnih mestih in Petrolovih bencinskih servisih.





Naročnik oglasa je Festival Ljubljana.