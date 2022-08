'Plezala sva na gore, skakala v jezera, kolesarila in se imela čudovito'

"Dober večer vsem. Najprej bi se rad vsem zahvalil vsem slovenskim medijem, ki so nama omogočili, da medene tedne preživiva v miru in tišini. Teh zadnjih nekaj dni je bilo res čudovitih," je dejal, ko je malo pred 18. uro stopil pred kamere. Zbranim novinarjem se je opravičil, ker ne obvlada slovenščine. "Moral bi začeti z 'dober dan'," je še dodal.

Na koncu pa se je zahvalil še celi Sloveniji. Kot je sam poudaril: "Edini državi, ki ima dejansko ljubezen (angleško: love) v imenu države. Ljubezen je v imenu Slovenije." Na koncu se je še enkrat zahvalil v slovenščini ter se z urnim korakom vrnil v vilo še preden so mu novinarji lahko postavili kakšno vprašanje.

Zahvalil se je vsem, ki so jima na potovanju pomagali raziskati lepote naše države. "Splezala sva na vse dosegljive gore, skakala v jezera, se vozila s kolesom in se imela čudovito. Toplo priporočam obisk Slovenije. Videla sva neverjetne stvari: ogromne jame, človeške ribice (ki ga je sicer sam označil za močerada, op. a.)... Postojnska jama mislim, da je ime jame. Nisem vedel za njo, vendar je res vredna ogleda," je poudaril.

Dopust Borisa Johnsona sredi politične in gospodarske krize so na Otoku pospremile številne kritike. Na drugi strani pa so domačini na Jezerskem nad dejstvom, da si je britanski premier s soprogo Carrie Johnson za svoje mini poročno potovanje izbral prav njihov kraj, navdušeni.

"Smo slišali, da so prišli iminentni gostje na Jezersko, gospod Boris Johnson. Lepo," pravi ena od domačink in dodaja, da je pri njih vsak gost dobrodošel.

A čeprav je bila novica, da se britanski premier potika po njihovih koncih, ena glavnih tem med domačini v zadnjih dneh, pa ga ni videl nihče od mimoidočih, ki smo jih srečali, ni videl. "Borisa smo videli v tem jezeru toliko, kot Nessie na jezeru Loch Ness," se je pošalil eden od domačinov.