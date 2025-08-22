Slovenija
Plezalni maraton z Janjo Garnbret: plezanje, druženje in dobrodelnost
Preplezati 100 različnih smeri v 24 urah. To je najnovejši izziv dvakratne olimpijske prvakinje Janje Garnbret, ki želi s plezalnim maratonom združiti plezanje, druženje, predvsem pa dobrodelnost. Vsaka preplezana smer namreč prispeva v dobrodelni sklad za Botrstvo v športu, hkrati pa bodo s Korošico lahko plezali tudi vsi tisti, ki so plačali vstopnico. In interes je bil očitno izjemen: še pred uradnim začetkom projekta so organizatorji prodali več vstopnic od zastavljenega cilja.
