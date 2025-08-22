Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Plezalni maraton z Janjo Garnbret: plezanje, druženje in dobrodelnost

Ljubljana, 22. 08. 2025 20.07 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mark Vidrih
Komentarji
0

Preplezati 100 različnih smeri v 24 urah. To je najnovejši izziv dvakratne olimpijske prvakinje Janje Garnbret, ki želi s plezalnim maratonom združiti plezanje, druženje, predvsem pa dobrodelnost. Vsaka preplezana smer namreč prispeva v dobrodelni sklad za Botrstvo v športu, hkrati pa bodo s Korošico lahko plezali tudi vsi tisti, ki so plačali vstopnico. In interes je bil očitno izjemen: še pred uradnim začetkom projekta so organizatorji prodali več vstopnic od zastavljenega cilja.

janja garnbret plezanje maraton
Naslednji članek

Zdravniki letalci sprejeli nove helikopterje AW169: 'Napredek za HNMP'

SORODNI ČLANKI

'Želim si, da zadnjo uro plezanja na stadionu naredimo pravi navijaški spektakel'

Allianz in Janja Garnbret združila moči v dobro mladih

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110