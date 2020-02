(Ne)plačevanje prispevkov policistom: MNZ od strokovnih služb zahteva poročilo

Po objavi Sindikata policistov Slovenije, da MNZ policistom naj ne bi plačeval prispevkov, kar so na ministrstvu zanikali, sta se s predstavniki slednjega sestala oba policijska sindikata. SPS mora še proučiti njihove navedbe, PSS pa navedbam ministrstva verjame. So pa na MNZ razložili, da niso bili seznanjeni z odstopanji v evidenci plačanih prispevkov in od strokovnih služb zahtevajo poročilo.

Prejšnji teden je med policisti završalo zaradi odmevne objave na družbenem omrežju Facebook, v kateri je Sindikat policistov Slovenije (SPS) trdil, da jim delodajalec ne plačuje prispevkov. Ministrstvo RS za notranje zadeve (MNZ) se je na to odzvalo, da vse davščine plačuje redno in v celoti, skladno z veljavno zakonodajo, ter da je Furs pri predložitvi obrazcev REK-1 in REK-1f zaznal napako, zato posledično ni bila možna oddaja obrazca REK za januar. Furs naj bi jim nato nakdnadno sporočil, da je napaka odpravljena, po uspešni oddali obrazca pa se bodo podatki spremenili. A sindikata pojasnila MNZ sprva niso prepričala, saj da - kot so zapisali na svoji spletni strani - ta nimajo "nobene osnove, glede na to, da prispevki po podatkih Fursa niso bili plačani že skoraj eno leto". Zatrjujejo tudi, da so prejeli okoli 500 potrdil, da prispevki niso bili plačani že več mesecev.

Izpisi niso potrdilo iz uradnih evidenc, pravijo na Fursu. FOTO: Miro Majcen

Oba policijska sindikata - poleg SPS še Policijski Sindikat Slovenije (PSS) - sta se s predstavniki ministrstva danes tudi sestala. V SPS so ob tem sporočili, da so se seznanili z navedbami MNZ, a da morajo še proučiti njihove navedbe in dokumentacijo, ki so jo prejeli. "Dejstvo je, da je da je prišlo do neskladij, zato smo od MNZ tudi zahtevali dopolnitev njihovega obvestila," pravijo. V objavi na Facebooku pa so še dodali, da naj bi moralo notranje ministrstvo zaradi odkritih napak Fursu zdaj poravnati obresti v višini 155.000 evrov.

PSS je medtem po srečanju sporočil, da je bilo znova potrjeno, da so bili vsi pripevki za socialno varnost iz delovnega razmerja za zaposlene v MNZ in Policiji plačani. MNZ: strokovne službe naj pripravijo poročilo o odstopanjih in problematiki pri oddaji REK obrazcev

