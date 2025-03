Plin – prava energetska rešitev za danes in jutri!

Plin ostaja ključen energent za ogrevanje domov in široko uporabo v gospodinjstvu tudi v prihodnosti! Zanesljiv, dostopen in trajnosten – prava izbira za vsak dom.

Zakaj izbrati plin?

- Zanesljivost - Dobava plina je stabilna in varna.

- Ugodna cena – Cene plina še naprej upadajo, kar gospodinjstvom prinaša prihranke.

- Prehod na obnovljive vire – Zemeljski plin se bo postopoma nadomeščal z obnovljivimi plini, kot je biometan, proizveden tudi v Sloveniji.

Plinski kondenzacijski kotli – pametna izbira za danes in jutri!

Plinski kondenzacijski kotli so sodobna, energetsko učinkovita in cenovno dostopna rešitev za ogrevanje vašega doma. So tudi pametna odločitev za prihodnost, saj delujejo tudi na biometan, ki je obnovljiv vir energije.

- Najnižja investicija – Nižja začetna investicija v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi.

- Hitro povračilo investicije – Visoka učinkovitost in nizki stroški energenta omogočajo hitro vračilo vloženih sredstev.

- Zanesljivo ogrevanje – Optimalno delovanje tudi pri nizkih zimskih temperaturah.

- Cenovno ugodna rešitev – Zemeljski plin je cenejši od kurilnega olja in elektrike.

- Idealno za radiatorje – Popolna rešitev za starejše stavbe s klasičnimi radiatorji.

Več informacij o plinskih kotlih: https://www.zemeljski-plin.si/ogrevanje/plinski-kondenzacijski-kotel