'Plin se je razširil povsod, bil je v vseh jaških, v vseh ceveh'

Po eksploziji plina v Kranju v bolnišnici ostaja pet poškodovanih, ki so utrpeli opekline na izpostavljenih delih telesa. Policija nadaljuje ogled kraja dogodka in preiskavo vzroka eksplozije, ki še ni znan. Eksplodiralo je na predelu ceste, ki je bila pred kratkim prenovljena, neuradno naj bi plin uhajal že večkrat.

V vodovodnem jašku pri gasilskem domu v Britofu pri Kranju je včeraj malo po 15. uri popoldan eksplodiral plin. Pri tem je bilo poškodovanih šest oseb, dva delavca in štirje otroci, eksplozija pa je sprožila tudi večjo evakuacijo okoliških prebivalcev, ki pa so se malo po 18. uri lahko vrnili v svoje domove. Danes se nadaljuje ogled kraja dogodka in preiskava. Gasilci nadaljujejo z meritvami plina, v kolikor bo zaznana nevarnost, bodo sprejeti ustrezni ukrepi, sporočajo s PU Kranj. Kriminalisti bodo ugotavljali vzrok za eksplozijo – ta se je zgodila na predelu ceste, ki je bil pred kratkim prenovljen. Neuradno naj bi plin tu uhajal že večkrat, je poročal Radio Slovenija. Zaradi prisotnosti plina regionalna cesta Kranj–Preddvor pri Britofu ostaja zaprta, prav tako tudi lokalne ceste na območju Britofa. Še vedno velja tudi opozorilo za občane Predoselj, Britofa in Milj, naj tako pokličejo na interventno številko 112, če zaznajo vonj po plinu. Prav tako naj do zaključka sanacije ne uporabljajo odprtega ognja, kamor sodi tudi kajenje.

FOTO: Damjan Žibert

'Plamen je neposredno zadel delavca in otroke' Vzrok za eksplozijo še ni znan, "bo pa to tudi stvar policijske preiskave", je za oddajo 24UR ZVEČER dejal vodja intervencije iz Gasilske reševalne službe Kranj, Andraž Šifrer. "Ko smo prišli na kraj eksplozije, smo se najprej posvetili poškodovanim osebam in meritvam prisotnosti plina v neposredni bližini. Ko smo skupaj z reševalci zasilno oskrbeli poškodovane osebe, smo se lotili meritve plina v širši okolici," je opisal dogajanje po prihodu na kraj dogodka in dodal, da so se odločili za takojšnjo evakuacijo, ko so videli, da je prisotnost plina povsod v okolici kraja dogodka velika. "Skupaj s predstavniki plinovoda smo nato zaprli ventil na začetku naselja, kjer smo domnevali, da prihaja do izpusta, in tako preprečili nadaljnje izhajanje plina iz plinske cevi."Plin se je razširil praktično povsod,"bil je v vseh jaških, v vseh ceveh, pa tudi na širšem območju naselja Brifot", je opisal stanje.

Vodja intervencije kranjskih gasilcev FOTO: POP TV

Dodaja, da je prav zaradi velike prisotnosti plina prišlo do vzpuha, "in ta plamen je neposredno zadel dva delavca in štiri otroke". Poškodovani zunaj smrtne nevarnosti, utrpeli opekline Pri obeh delavcih gre predvsem za poškodbe obraza, "trudimo se, da bi čim bolj zamejili poškodbe, prehitro pa je natančno povedati, kakšen bo rezultat zdravljenja,"pa je za 24UR ZVEČERpovedal dežurni travmatolog ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug. Dodal je, da so vsi poškodovani stabilni in zunaj smrtne nevarnosti. Utrpeli so opekline na izpostavljenih delih telesa. Vseh šest poškodovanih so sprva oskrbeli v ZD Kranj, nato pa odpeljali v UKC Ljubljana. Enega otroka so že odpustili v domačo oskrbo, preostali bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje. Več informacij o njihovem zdravstvenem stanju in obsegu poškodb ni znanih zaradi varovanja osebnih podatkov.

Zakaj je eksplodiral plin, še ni znano. FOTO: Damjan Žibert