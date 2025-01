Plin v Blejski koči uhajal iz prvič uporabljene peči

Konec tedna smo poročali, da so se morali radovljiški gorski reševalci v petek zvečer odpraviti do Blejske koče na Lipanci v občini Gorje, saj so dobili poziv za reševanje zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Gorski reševalci so dve osebi v dolino pospremili, eno pa z nosili prenesli na Pokljuko, kjer so nato vse tri predali v nadaljnjo obravnavo reševalcem nujne medicinske pomoči Bled.

Ker je bilo v koči nastanjenih več pohodnikov, so jih premestili na drugo lokacijo, kočo so izpraznili in zaprli.

Na isto lokacijo se je v soboto popoldne vrnil helikopter. Popoldne so policisti namreč dobili klic o slabem počutju še enega pohodnika, ki se je zadrževal v koči. Ponj je poletela posadka vojaškega helikopterja in ga prepeljala v zdravstveno ustanovo. Na Policijski upravi (PU) Kranj so ugotavljali, ali je njegovo stanje kakorkoli povezano s petkovim dogodkom.

V Blejski koči se je slabo počutil še en pohodnik, izpraznili so jo in zaprli

Danes pa so zatrdili, da bo svoja vrata obiskovalcem znova odprla v petek. Izvedena je bila namreč sanacija, težave, ki so bile povezane z uhajanjem plina, so bile odpravljene, kar so potrdili tudi strokovni pregledni in dodatne meritve, so navedli.

Plin je uhajal iz konvekcijske plinske peči, ki je bila v koči uporabljena prvič. Strokovnjaki so težavo odpravili in plin ne uhaja več, namestili pa so tudi zračnike. Poleg sodelovanja z ustreznimi službami, ki so izvedle strokovne preglede in dodatne meritve v koči, je bil po njihovih besedah vzpostavljen tudi dodatni nadzorni sistem, ki zagotavlja, da so prostori koče popolnoma varni za vse obiskovalce in osebje.

"V zvezi s petkovo intervencijo gorskih reševalcev in zdravstveno oskrbo treh obiskovalcev bi radi najprej izrazili globoko obžalovanje zaradi nepričakovane situacije ter zagotovili, da smo takoj po dogodku sprejeli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja naših obiskovalcev," so zapisali v sporočilu za javnost in se zahvalili reševalnim službam za hitro posredovanje.