Plin za gospodinjstva dražji za 22 odstotkov, elektrika za 31 odstotkov

Povprečna cena zemeljskega plina je za gospodinjske odjemalce v trimesečju od julija do konca septembra znašala 0,094 evra na kilovatno uro, povprečna cene električne energije pa 0,205 evra na kilovatno uro, je danes sporočil državni statistični urad. Za negospodinjske odjemalce se je cena za kilovatno uro zemeljskega plina brez DDV zvišala za 19 odstotkov na 0,075 evra, cena elektrike pa za četrtino na 0,204 evra za kilovatno uro.

Kot so v objavi spomnili statistiki, so na cene zemeljskega plina in električne energije deloma vplivali ukrepi, sprejeti za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, s katerimi so se začasno znižali ali odpravili določeni prispevki.