Plinsko cisterno nosilo kot igračko, na območju poplav zaprite ventile

Po spletu je zakrožil posnetek, ki je med povodnjijo nastal v okolici Mozirja, prikazuje pa plinohram, posodo za shranjevanje plina pod povečanim tlakom, ki ga močan vodni tok premetava kot igračko in buta ob ovire. Iz njega pa pod pritiskom plin ves čas uhaja visoko v zrak. Uporabniki utekočinjenega naftnega plina naj na območjih, kjer prihaja do poplav ali obstaja možnost njihovega nastanka, zaprejo vse ventile na plinohramih in jeklenkah, svetujejo v družbi Butan plin. To storijo z vrtenjem ventila v desno. Poziv k zaprtju ventilov velja tako za plin za kuhanje kot za ogrevanje.

Pri Butan plinu so zaradi izrednih razmer zagotovili stalno dosegljivost kontaktnih oseb, ki so na voljo v primeru težav ali vprašanj, in sicer na telefonskih številkah 01 5889 838 ali 080 2005. "V primeru izrednih razmer svetujemo, da se ljudje obrnejo na pomoč pristojnih služb na terenu, saj je zaradi aktualnih razmer in stanja na cestah dostop naših interventnih ekip otežen ali za določene primere nemogoč," so izpostavili. icon-expand Ventil plinske jeklenke. FOTO: Shutterstock Več o varnostnih nasvetih pri uporabi plinskih jeklenk ali uporabi plina za ogrevanje je na voljo na njihovi spletni strani https://www.butanplin.si/, pod zavihkom Intervencija in varnost. Kot so dodali, naročila še naprej sprejemajo, obdelali oziroma dokončali pa jih bodo glede na vremenske razmere in razmere na cestah.