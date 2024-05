Pljučna hipertenzija: kot bi dihali z nosno ščipalko in dvema slamicama v ustih

V prilagojenem šestminutnem testu hoje s slamicami, ki pokaže, kako je dihati s pljuči bolnika, so se preizkusili tudi obiskovalci, saj je bil namen dogodka osveščanje o obstoju te bolezni in povečati možnosti, da bolniki do ustreznega zdravljenja pridejo v čim bolj zgodnji fazi bolezni, je pojasnila predsednica Društva za pljučno hipertenzijo Slovenije Tadeja Ravnik.

O bolezni, ki prizadene pljuča in srce, govorimo takrat, ko je invazivno izmerjen srednji tlak v pljučni arteriji višji od 20 mmHg. Nastane lahko zaradi številnih vzrokov, vsem pa je skupno, da vodijo do zoženja ali zamašitve pljučnih arterij. To pomeni, da srce kri črpa proti precej večjemu pritisku oziroma uporu kot v normalnih pogojih.

Atipični simptomi

Bolezen sicer spremljajo atipični simptomi, kot so zadihanost ob minimalnem naporu, utrujenost, otekanje nog, vrtoglavica, stiskanje v prsih, modrikaste ustnice, zato jih mnogi pripišejo kakšni drugi bolj pogosti bolezni, kot je astma ali kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB).

"Pogosto se tako zgodi, da diagnosticiranje pljučne hipertenzije traja tudi več let, saj je pljučna hipertenzija tudi med osebnimi zdravniki relativno slabo poznana. Dolga doba od pojavitve simptomov do uvedenega ustreznega podpornega zdravljenja pa lahko močno vpliva na sam potek in napredovanje bolezni," je o pomembnosti ozaveščanja povedala Ravnikarjeva.

Na ljubljanskem dogodku so se mimoidoči lahko preizkusili v prilagojenem šestminutnem testu hoje za zdrave osebe, s katerim si posameznik lažje predstavlja, kako je dihati s pljuči bolnika s pljučno hipertenzijo. Dihanje bolnika je namreč skoraj enako dihanju zdravega človeka z nosno ščipalko in dvema slamicama v ustih. S tem otežimo dovod kisika v pljuča, zato se posameznik hitreje zadiha in zmore manj fizičnega napora, so pojasnili v društvu.