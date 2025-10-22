Pljučni rak: število primerov se je v zadnjih 15 letih pri ženskah skoraj podvojilo

V Sloveniji za pljučnim rakom vsako leto zboli več kot 1600 ljudi. Medtem ko se je delež kadilcev med moškimi v zadnjih desetletjih močno znižal, je pri ženskah slika drugačna. Letošnja ozaveščevalna kampanja zato s sloganom "Kjer je dim, je tudi pljučni rak" v ospredje postavlja ženske in razbija mit, da je kajenje zapeljivo.

"V zadnjih 15 letih se je število primerov pri ženskah skoraj podvojilo, pojavnost pa še naprej raste – v povprečju za več kot pet odstotkov letno," pravi dr. Barbara Mihevc Ponikvar .

V Društvu onkoloških bolnikov Slovenije (DOBSLO) so predstavili najnovejše podatke Registra raka Republike Slovenije (RS) in zgodbe, ki razkrivajo vse večjo razsežnost pljučnega raka v Sloveniji – bolezni, ki pri nas še naprej ostaja vodilni vzrok smrti zaradi raka. Letošnja ozaveščevalna kampanja s sloganom "Kjer je dim, je tudi pljučni rak" v ospredje postavlja ženske, saj se prav med njimi število primerov najhitreje povečuje, so opozorili v DOBSLO. V Sloveniji za pljučnim rakom vsako leto zboli več kot 1600 ljudi, število novih primerov pa pri ženskah še naprej zaskrbljujoče narašča, je poudarila predsednica DOBSLO Ana Žličar. Bolezen lahko po njenih besedah preprečimo s preventivo, skrbjo za zdravje in pravočasnim ukrepanjem.

Napredek v zdravljenju, ženske običajno bolje preživijo bolezen

Po pogostosti je pljučni rak na drugem mestu med vsemi raki, navajajo strokovnjaki. "V zadnjih 15 letih se je število primerov pri ženskah skoraj podvojilo, pojavnost pa še naprej raste – v povprečju za več kot pet odstotkov letno," pravi dr. Barbara Mihevc Ponikvar ter opozarja, da je kajenje tobaka odgovorno za približno 85 odstotkov vseh primerov pljučnega raka, razlika med spoloma pa je predvsem posledica različnih kadilskih navad iz preteklosti. Medtem ko se je delež kadilcev med moškimi v zadnjih desetletjih močno znižal, je med ženskami naraščal še do devetdesetih let, kar se danes odraža v vse večji pojavnosti bolezni.

Ženske praviloma bolje preživijo bolezen, kar strokovnjaki pripisujejo kombinaciji bioloških in hormonskih dejavnikov ter boljši skrbi za zdravje in sodelovanju pri zdravljenju.

"Petletno preživetje bolnikov s pljučnim rakom se izboljšuje, vendar je to še vedno le okoli 25 odstotkov. Pri moških znaša 22 odstotkov, pri ženskah 30 odstotkov," je pojasnila dr. Martina Vrankar, specialistka radioterapije in onkologije ter vodja Strokovne skupine za pljučnega raka pri Državnem programu obvladovanja raka. Ključno je zgodnje odkrivanje, je še poudarila: "Če pljučnega raka odkrijemo v zgodnjem stadiju, je petletno preživetje več kot 60-odstotno. Na žalost pa je takih primerov le okoli 20 odstotkov." Izpostavila je še pomembno vlogo tarčne terapije in imunoterapije, ki sta pri nekaterih bolnikih omogočili dolgotrajne izboljšave, ter dodala, da ženske praviloma bolje preživijo bolezen, kar pripisuje kombinaciji bioloških in hormonskih dejavnikov ter boljši skrbi za zdravje in sodelovanju pri zdravljenju.

'Danes živim kakovostno življenje'

Koprčanka Nevenka Čehovin se s pljučnim rakom bori že več let. Njena zgodba je prežeta z izgubami in vztrajnostjo in govori o tem, kako pomembna je psihološka moč in podpora okolja. "Po moževi smrti zaradi pljučnega raka sem se sama soočila z diagnozo. Imunoterapija in kasneje novo zdravilo sotorasib sta mi omogočila, da danes živim kakovostno življenje – dan za dnem, z ustrezno dozo optimizma in pozitivnim razmišljanjem," poudarja. Podpredsednica DOBSLO Nataša Elvira Jelenc je predstavila rezultate evropske raziskave LUCE, ki se osredotoča na dostopnost psihološke pomoči bolnikom z rakom. "Bolniki v Sloveniji pogosto poročajo, da psihološke podpore ni dovolj ali da do nje sploh nimajo dostopa. Potrebujemo sistemske rešitve, ki bodo zagotavljale, da bodo bolniki deležni celostne oskrbe – ne le medicinske, temveč tudi čustvene in socialne podpore," je poudarila Jelenčeva.

Kampanja, ki razbija mite