Plohe in nevihte bodo ponekod že dopoldne, osvežilo se bo

Ob 22. uri pa sta na pomoč poklicali planinki, ki si zaradi vremenskih razmer nista upali sestopiti z Jezerskega sedla. "Gorski reševalci GRS Jezersko so planinki na kraju oskrbeli in podhlajeni na klasični način pospremili do Kranjske koče na Ledinah," še poroča Uprava.

Gasilci in reševalci k sreči zaradi vremenskega dogajanja niso imeli veliko dela. Kljub temu sta stekli dve intervenciji, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Ob 21.35 je med naseljema Slap ob Idrijci in Trebušo v občini Tolmin drevo padlo na osebno vozilo. Gasilci PGD Tolmin so odstranili drevo z vozila in poškodovano vozilo odstranili z vozišča.

Popoldne ponekod po Sloveniji le okoli 20 stopinj Celzija

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso). Že dopoldne bodo na severu plohe in nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne zajele večji del Slovenije. Zapihal bo kratkotrajen okrepljen severni veter, na Primorskem popoldne in zvečer burja. Osvežilo se bo. Popoldanske temperature bodo od 20 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

V soboto bo povečini sončno. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.