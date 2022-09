Plohe in nevihte zajele Slovenijo, ponekod padala toča

Sobota je dopoldan prinesla sončno in suho vreme, a že popoldan so se nad Slovenijo začeli zgrinjati oblaki. V poznejših popoldanskih urah so se nato ponekod začele pojavljati plohe in nevihte, na Gorenjskem in v Hočah je padala tudi toča.

Popoldan se je nad Slovenijo začelo pojavljati veliko kopaste oblačnosti, nastajale so plohe in manjše nevihte, ki jih je bilo nekoliko več na severu države. Nevihtne celice se od zahoda države pomikajo proti vzhodu. Ponekod na Gorenjskem in v Hočah je padala toča, so nam sporočili bralci. icon-expand Toča v Hočah FOTO: Bralka "Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močnejše krajevne nevihte. Prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo in ročno prižgite luči. Ponekod je zaradi lokalnih neviht upočasnjen promet," opozarjajo na Prometno-informacijskem centru. Zvečer bodo še nastale posamezne plohe in nevihte, ponoči pa se bo nato deloma zjasnilo, poroča Agencija RS za okolje. Proti jutru bo po nekaterih kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od osem do 14 stopinj Celzija. Po razkroju jutranje megle bo nedelja v večjem delu Slovenije sončna. Več oblačnosti bo popoldne na severu in jugovzhodu Slovenije, kjer bo znova nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti Nov teden bomo začeli s svežim in ponekod tudi meglenim jutrom, čez dan pa bo sončno in toplo z najvišjimi temperaturami okoli 25 stopinj Celzija. V sredo bo več sonca na vzhodu, več oblakov pa na zahodu Slovenije, vendar bo še ostalo večinoma suho. Ob okrepljenem jugozahodnem vetru se bodo temperature v najtoplejših krajih ob meji s Hrvaško približale 30 stopinjam Celzija. V drugi polovici tedna bo vreme pri nas krojil dotok občutno hladnejšega zraka s severa celine. Temperature bodo padle za okoli 15 stopinj Celzija, pričakujemo pa lahko tudi obilnejše padavine.