Plovbe na Soči 15. marca še ne bo

Sodelavec pravne službe občine Kobarid David Rozman je na seji povedal, da se danes izteče rok ponovljenega razpisa za preglednika plovbnega območja, vendar do 15. marca vsi pogoji za plovbo zagotovo ne bodo izpolnjeni. Na prvi razpis za pregled Soče se ni prijavil nihče.

To je slaba novica za ponudnike turističnih storitev na območju. Seje so se kot javnost udeležili tudi nekateri od njih. Kevin Berginc iz Kampa Koren je povedal, da ima v začetku aprila napovedan prihod skupine 30 Američanov, ki pa, kot zdaj kaže, na Sočo uradno ne bodo mogli.

Občinski svetniki so sicer na seji med drugim določili 50-odstotni popust za vse uporabnike v pred- in posezoni. Predlagatelj točk o plovbnem režimu je bila skupina svetnikov, ki je med drugim oblikovala tudi pogoje za uveljavljanje subvencioniranih dovolilnic, je novinarjem povedal svetnik Branko Velišček.

Sprejete spremembe bodo uveljavljene, ko bo začel veljati odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi plovbnega režima na Soči na območju Občine Kobarid, predvidoma ta konec tedna.