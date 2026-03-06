Plovbe na Soči 15. marca še ne bo

Sodelavec pravne službe občine Kobarid David Rozman je na seji povedal, da se danes izteče rok ponovljenega razpisa za preglednika plovbnega območja, vendar do 15. marca vsi pogoji za plovbo zagotovo ne bodo izpolnjeni. Na prvi razpis za pregled Soče se ni prijavil nihče.
To je slaba novica za ponudnike turističnih storitev na območju. Seje so se kot javnost udeležili tudi nekateri od njih. Kevin Berginc iz Kampa Koren je povedal, da ima v začetku aprila napovedan prihod skupine 30 Američanov, ki pa, kot zdaj kaže, na Sočo uradno ne bodo mogli.
Občinski svetniki so sicer na seji med drugim določili 50-odstotni popust za vse uporabnike v pred- in posezoni. Predlagatelj točk o plovbnem režimu je bila skupina svetnikov, ki je med drugim oblikovala tudi pogoje za uveljavljanje subvencioniranih dovolilnic, je novinarjem povedal svetnik Branko Velišček.
Sprejete spremembe bodo uveljavljene, ko bo začel veljati odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi plovbnega režima na Soči na območju Občine Kobarid, predvidoma ta konec tedna.
Vendarle enotna dovolilnica?
Ob tem so svetniki sprejeli tudi izhodišča za sporazum z občinama Bovec in Tolmin. Odločili so se, da lahko določila kobariškega odloka tudi spremenijo, če se bodo vsi trije občinski sveti strinjali, je povedal Velišček.
"Zelo nerodno bo, ker do sporazuma ne bo prišlo pred plovbno sezono, a morda velja kljub temu poskusiti, četudi bi sporazum obveljal šele maja," je po seji dejal Velišček.
Sporazum mora poleg cene enotne dovolilnice med drugim določiti tudi skupnega skrbnika in upravljavca plovbnega območja, čas plovbe, enotne popuste in subvencije za posebne skupine uporabnikov, dogovor o načinu delitve presežka med občinami, globe za kršitve in podobno.
Pri oblikovanju izhodišč za pogovore z bovško in tolminsko občino je občinski svet glasoval tudi o drugačnih izhodiščih, ki jih je podal kobariški župan Marko Matajurc. Njegove predloge so svetniki zavrnili. Matajurc se je sicer opravičil in ga na seji ni bilo.
Cene in delitev dobička
V Kobaridu so tako sprejeli izhodišča, po katerih za enotno ceno dovolilnice predlagajo 15 evrov. Udeleženci usposabljanj bi dovolilnico dobili brezplačno, občani vseh treh občin bi plačali zgolj 10 odstotkov cene, mlajši od 15 let pa polovično ceno.
Kot izhodišče za delitev presežka prihodkov nad odhodki kobariški svetniki predlagajo ključ po 45 odstotkov za Bovec in Kobarid ter 10 odstotkov za Tolmin. Vse to naj bi bilo neformalno z Bovcem in Tolminom že usklajeno, je dejal Velišček.
Občinski svet se je v četrtek seznanil tudi z umikom županove tožbe proti občinskemu svetu na upravnem sodišču glede odloka o plovbi. Kot je pojasnil Rozman, je tožba z objavo sprememb odloka v Uradnem listu postala brezpredmetna.
