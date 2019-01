Plovila iz Jernejevega kanala so odpeljali na uničenje v Avstrijo

Z Ministrstva za okolje in prostor (MOP) so poslali poročilo o zaključku del odstranitve opuščenih plovil neznanega lastnika iz Jernejevega kanala."Koprski inšpektorat je oktobra 2018 evidentiral 25 opuščenih potopljenih, delno potopljenih in delno plavajočih plovil. Na tej osnovi je pripravil odločbo, po kateri je Direkciji za vode (DRSV) naložil odstranitev 16 opuščenih plovil. Za preostalih devet je s pomočjo Uprave RS za pomorstvo pričel postopek ugotavljanja lastništva in ugotovil, da se za tri opuščena plovila lastnikov ne more izslediti. Zato je inšpektorat izdal še dopolnilno odločbo, s katero je naložil tudi odstranitev teh treh opuščenih plovil neznanega lastnika," so zapisali na MOP.

Več kot 45 ton odpadnih plovil

Plovila so pred izvlekom pregledali in pripravili za dvig. "Postopek odstranitve iz vode je bil odvisen od vrste in velikosti plovila, materiala, dotrajanosti, potopljenosti. Pomembni sta bili tudi dostopnost in oddaljenost od brežine," so sporočili z ministrstva. Po izvleku na brežino so se plovila odcedila, z njih se je odstranil rečni mulj. Z brežin vodotoka se je v nadaljevanju še ročno odstranil ves zdrobljen in razsut material. "Nevarnih snovi na opuščenih plovilih ni bilo," so povedali na MOP. Plovila so bila z brežin preložena v zabojnik in odpeljana v Avstrijo. "Prepeljanih je bilo 45.300 kg opuščenih odpadnih plovil," so povedali na MOP.

Brežine vodotoka in okoliške ceste so po izvleku plovil sanirali, poravnali so gramoz ob bankini. "Dela v Jernejevem kanalu so se izvajala pod naravovarstvenim nadzorom upravljavca Krajinskega parka Sečoveljske soline, prav tako je bilo zagotovljeno ustrezno varovanje na brežino izvlečenih plovil," so še zapisali na MOP.