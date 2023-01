Plug s snegom zasul avtocestni priključek, vozniki prijeli za lopato

Nepričakovan zaplet na poti je pričakal nekatere voznike pred priključkom Trojane. Plug naj bi namreč s snegom zasul uvoz na avtocesto, zaradi česar so vozila obstala pred priključkom. O tem so obvestili Policijsko upravo Ljubljana, ki je obvestilo posredovala Darsu. A vozniki niso stali križem rok, temveč so prijeli za lopato in sami očistili cestišče. Zaradi izločanja tovornih vozil pa so razburjeni tudi vozniki tovornih vozil. Policisti naj bi jih namreč iz prometa izločali, ne da bi jih vprašali o končni destinaciji. Kot pravijo, so morali tako nekateri avtocesto zapustiti tik pred zaključkom svoje poti.

Na družbi Dars so sporočili, da so njihovi delavci s preventivnim posipom avtocest pričeli že v nočnih urah, kmalu potem, ko se je začel sneg oprijemati vozišča, pa so nadaljevali še s pluženjem. A kljub temu je na cestah znova prišlo do težav, zdrsov in zastojev. Med drugim je po poročanju portala Zasavske onlajn novice pri čiščenju vozišča plug s snegom zablokiral avtocestni priključek na Trojanah.

icon-expand Snežni plug FOTO: Damjan Žibert

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, so bili nekaj pred 12. uro obveščeni o neprevoznosti avtocestnega priključka Trojane zaradi večje količine snega na cestišču. O tem je Policija obvestila pristojno službo, v tem primeru Dars. Na Darsu pojasnjujejo, da je bila prednostno splužena trasa avtoceste, nato priključki – tudi del priključka Trojane je bil kasneje splužen. "Na sami trasi avtoceste med Vranskim in Ljubljano sicer ni prišlo do nobenega zdrsa tovornega ali osebnega vozila. Iz posnetka je razvidno, da je del priključka zasnežen, vendar so druga osebna vozila po informacijah nadzornikov prometa iz pristojnega Darsovega nadzornega centra lahko zapeljala na avtocesto," so dejali.

Nekatera vozila se zaradi zasneženega priključka niso mogla vključiti na avtocesto. Dve osebi sta zato stopili iz avtomobila in z lopato očistili sneg s cestišča. 'Ne da bi preverili končno destinacijo vozil, tovornjake izločajo iz prometa' Nejevoljni pa so tudi vozniki tovornih vozil, ki jih policisti po navodilih Darsa izločajo iz prometa. Da bi se izognili kasnejšim težavam na zasneženih območjih, je tako Policija tovornjake v smeri Ljubljane izločala tudi pri Lukovici, ne da bi pri tem preverila, kam vozniki potujejo. "Med njimi so tudi osebe, ki bi promet zapustile še pred Ljubljano, parkirale svoja vozila in odšle domov," nam je sporočil eden od bralcev. Policija se ob tem sklicuje na to, da ravnajo po navodilih Darsa ter da težko preverijo, kam so tovorna vozila namenjena. So pa ob tem sporočili, da na Lukovici tovornih vozil ne izločajo več iz prometa. Na Darsu pa dodajajo, da so zaradi razmer na primorski avtocesti tovorna vozila preventivno izločali tudi na štajerski avtocesti. "Na odseku Blagovica–Kompolje je izločanje že preklicano, sledi še na območju Šempetra," so povedali. Tovorna vozila so zaradi povečanega prometa tovornih vozil izločali na odstavne pasove.

Že prejšnji teden je sicer Dars posegel po enakem ukrepu, s katerim je želel preprečiti prometni kolaps. "Izločanje, ki smo ga vodili, je bil preventivni ukrep, da ne pride do kolapsa," so pojasnjevali takrat. Dars: Potem ko so bili izločeni, so nekateri vozniki pobegnili Po omenjenem ukrepu so tako posegli tudi tokrat. Na avtocesti je patruljiralo več policijskih ekip in ekip cestninskega nadzora Dars.

icon-expand Razmere na slovenskih cestah v ponedeljek zjutraj FOTO: Bobo