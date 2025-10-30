Pluto Famosa, Max, Orkan ter Ran odhajajo v pokoj in iščejo nove domove

Službeni konj z imenom L 530 Pluto Famosa III je pasme lipicanec, kastrat, sivec, višine vihra 160 centimetrov. Poležen je bil 21. marca 2006.

Kot so zapisali na spletnih straneh Policije, zaradi karakternih in delovnih lastnosti ni več primeren za delo. "Je človeku prijazen, nima slabih razvad, miren pri čiščenju, uzdanju, sedlanju." Primeren pa je za rekreativno jahanje na terenu. Izhodiščna cena zanj je 1500 evrov.

Zainteresirani bodoči lastniki si ga lahko ogledajo na Postaji konjeniške policije Ljubljana, po predhodnem dogovoru s komandirjem postaje Janezom Podobnikom (telefonska številka 01 / 563 44 54 ali 01 / 563 44 52). Rok za prejem ponudbe je torek, 18. novembra, do 15. ure.