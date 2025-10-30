Pluto Famosa, Max, Orkan ter Ran odhajajo v pokoj in iščejo nove domove

Službeni konj z imenom L 530 Pluto Famosa III je pasme lipicanec, kastrat, sivec, višine vihra 160 centimetrov. Poležen je bil 21. marca 2006.
Kot so zapisali na spletnih straneh Policije, zaradi karakternih in delovnih lastnosti ni več primeren za delo. "Je človeku prijazen, nima slabih razvad, miren pri čiščenju, uzdanju, sedlanju." Primeren pa je za rekreativno jahanje na terenu. Izhodiščna cena zanj je 1500 evrov.
Zainteresirani bodoči lastniki si ga lahko ogledajo na Postaji konjeniške policije Ljubljana, po predhodnem dogovoru s komandirjem postaje Janezom Podobnikom (telefonska številka 01 / 563 44 54 ali 01 / 563 44 52). Rok za prejem ponudbe je torek, 18. novembra, do 15. ure.
Nove domove iščejo tudi trije službeni psi Policije
Naprodaj so tudi trije policijski službeni psi: belgijska ovčarja Max in Ran ter nemški kratkodlaki ptičar Orkan. Zainteresirani za njihov nakup lahko svoje ponudbe prav tako pošljejo do 18. novembra.
- FOTO: Policija.si
Kot še pravijo na Policiji, sta Ran in Max zaradi svojega karakterja primerna samo za osebe, ki imajo predhodne izkušnje z delovnimi psi in imajo primerno znanje s področje kinologije. Ran ima poleg delovnih tudi zdravstvene težave, saj ima samo eno oko – zaradi zdravstvenih težav so mu drugo odstranili že pri štirih mesecih starosti.
Izhodiščna cena za Orkana znaša 1000 evrov, za Maxa 400, za Rana pa 100 evrov.
Pse si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na ljubljanskih Gmajnicah, po predhodnem dogovoru z vodjo oddelka Ninom Popadićem (telefonska številka 01 / 200 22 50 ali 01 / 200 22 51).
