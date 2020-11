Pnevmatike lahko menjate tudi v drugi občini

Pri AMZS so tudi letos opravili test najbolj uporabljanih zimskih pnevmatik. Pod drobnogled so jih vzeli 28, rezultati pa so bili kar zadovoljivi, saj sta le dve dobili oceno slabo.

Zakon sicer voznikom dovoljuje, da tudi po 15. novembru vozijo z letnimi pnevmatikami, če imajo v vozilu snežne verige oziroma verigam enakovredne pripomočke, vendar pa na AMZS opozarjajo, da so le kakovostne zimske pnevmatike primerna oprema avtomobila, ko temperature padejo pod sedem stopinj Celzija. "Zimske pnevmatike imajo poleg opazno globljega profila in lamel za boljši oprijem na snegu tudi drugačno gumeno zmes, namenjeno nizkim temperaturam. Gumena zmes letnih pnevmatik pri nizkih temperaturah namreč otrdi, oprijem in vodljivost se zato poslabšata. Razliko med letno in zimsko pnevmatiko nazorno prikažemo z dolžino zavorne poti: pri hitrosti 50 km/h je zavorna pot v snegu z zimskimi pnevmatikami 31 metrov, z letnimi pa 62 metrov; na poledeneli cesti je pri hitrosti 30 km/h zavorna pot z zimskimi pnevmatikami 57 metrov, z letnimi 68 metrov. Ti dodatni metri lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo,"je izpostavil odgovorni urednik Motorevije Blaž Poženel.

Inštruktor varne vožnje pri AMZS Brane Leganpa voznikom na srce polaga tudi, da priprava avtomobila na zimo ne pomeni le menjave pnevmatik. "Ob prihodu nižjih temperatur je treba letno tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla zamenjati z zimsko, preveriti delovanje akumulatorja, poškodbe in obrabo metlic brisalcev … Vsako zaznano poslabšanje delovanja naj bo opomnik za menjavo. Dobra vidljivost je namreč eden ključnih pogojev za varno vožnjo, vemo pa, da je vidljivost v deževnih in meglenih razmerah ter ob sneženju slabša kot sicer. K temu doda svoje še krajši dan. Najbolje je avto odpeljati na preventivni servisni pregled in se posvetovati s strokovnjakom. S tehnično neustreznim vozilom še tako dober voznik morda ne bo uspel rešiti kritične situacije. Svoje varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu ne smemo prepuščati naključju," je poudaril.

Kaj pravi zakon?

V skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil za zimsko opremo motornih vozil štejejo:

1) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

- zimske pnevmatike na vseh kolesih ali

- poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

2) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

- zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali

- poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

3) Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.

4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako "M+S" ali ''M.S'' ali ''M&S''.