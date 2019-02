Pojavnost pnevmokoknih okužb pri nas med najvišjimi v EU

Obstaja več kot 90 serotipov te bakterije – vsi seveda ne povzročajo bolezni, prav tako se razlikujejo po tem, kako hude so okužbe. V grobem pa te okužbe strokovnjaki delijo na tako imenovane invazivne in neinvazivne.

Najprej razjasnimo, kaj sploh so pnevmokoki in kaj okužba z njimi pomeni. Pnevmokoki (Streptococcus pneumoniae) so bakterije, ki so lahko prisotne v sluznicah dihal, predvsem v nosu in žrelu. Ob ugodnih razmerah (zmanjšana odpornost, poškodba sluznice) lahko povzročajo različne (tudi hude) okužbe: pnevmokokni meningitis (vnetje možganskih ovojnic), sepso, bateriemijo (okužba krvi), bateremično pljučnico, najpogosteje pa pri majhnih otrocih povzročajo vnetje srednjega ušesa. Pri starostnikih, ki doma zbolijo za pljučnico, je eden od najpogostejših povzročiteljev prav pnevmokokna okužba.

V Sloveniji je leta 2017 zaradi invazivnih pnevmokoknih okužb umrlo 17 oseb. Med dejavniki tveganja za okužbo so starost do dveh let in nad 65 let, pomanjkanje odpornosti, kronične bolezni, okužbe dihal in vnetna stanja, kot sta denimo gripa in astma, slabe socialnoekonomske razmere in sobivanje v kolektivih.

Naraščanje odpornosti pnevmokokov proti antibiotikom

V prvem letu življenja skoraj 60 odstotkov otrok vsaj enkrat preboli vnetje srednjega ušesa, v več kot polovici primerov pa ga povzročajo pnevmokoki. Prav otroci so namreč najpogostejši nosilci te bakterije, ki se "nastani" v nosno-žrelnem kanalu. Tudi do 70 odstotkov otrok pri nas ima to bakterijo, medtem ko je nosilcev bakterije med odraslimi le okoli 10 odstotkov. Otroci lahko okužbo prenašajo tudi na odrasle, prenaša pa se kapljično. "Prek kašljanja, kihanja, govorjenja, souporabe dud, igrač ... Prenaša se s kapljicami na razdalji do enega metra," pojasnjuje epidemiologinja Alenka Trop Skaza. Za širjenje pnevmokokov so zdravi nosilci bakterije pomembnejši kot bolniki.