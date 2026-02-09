Naslovnica
Slovenija

Poceni nakupi na Sheinu in Temuju po 1. juliju precej dražji

Bruselj, 09. 02. 2026 19.51 pred 25 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Manca Turk
Paket iz Temuja

Nakupujete na spletnih straneh kitajskih prodajalcev, kot sta Shein in Temu? Poceni nakupi bodo že s 1. julijem postali precej dražji. Evropska unija namreč za pakete, vredne do 150 evrov, uvaja 3-evrsko carino. Kaj to pomeni v praksi?

Evropska unija uvaja 3-evrsko carino za pakete nizke vrednosti, ki pa ne bo obračunana na paket kot celoto, temveč na vsak posamezen izdelek v njem.

Če bi denimo na spletni platformi Temu kupili tri izdelke: moško majico, pinceto in polnilec za telefon - bi tak nakup danes stal nekaj manj kot 18 evrov. Po 1. juliju pa bi se zaradi carine cena zvišala na približno 27 evrov, torej za 9 evrov več.

Drugače je v primeru nakupa več enakih izdelkov. Če bi kupec naročil deset polnilcev za telefon, ki sodijo pod isto blagovno postavko, bi 3-evrsko carino plačal le enkrat.

"Dodaten strošek, dodaten davek, dodatna obdavčitev," pravi eden od sogovornikov.

"Tri evre za vsak izdelek je malo noro, absurd," dodaja drugi kupec.

Tretji meni, da bi morala biti carina določena sorazmerno: "Morala bi biti procentualna, torej višja cena, višja carina, nižja cena, nižja carina."

Evropska unija želi z ukrepom omejiti naraščajočo prevlado kitajskih spletnih prodajalcev, kot so Temu, Shein in AliExpress, ki na evropskem trgu prodajo milijarde poceni izdelkov. Posledice takšnega poslovanja so visoka stopnja goljufij, nelojalna konkurenca evropskim trgovcem ter povečana zdravstvena tveganja za potrošnike.

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) je vrednost teh pošiljk v letu 2024 znašala 4,6 milijarde evrov, letos pa naj bi se povzpela na okoli 6 milijard evrov.

"Govorimo o pravi poplavi teh malih spletnih pošiljk," poudarja Boris Kastelic s FURS-a.

V Sloveniji večina takšnih paketov najprej prispe v druge države članice EU, kjer so tudi carinjeni. FURS poroča, da je bilo v letu 2024 obračunanih za 44,6 milijona evrov DDV, kar pomeni, da je bilo za Slovenijo namenjenih približno 5 milijonov malih pošiljk na leto.

Ali se bo število pošiljk zaradi novih carin zmanjšalo, ostaja odprto vprašanje. Kastelic ocenjuje, da bodo kitajske platforme svoje poslovanje prilagodile ukrepom Bruslja.

"Večinoma bodo začele poslovati prek skladišč v EU, v ozadju pa bo šlo za klasične blagovne uvoze in ne več za posamezne pošiljke," pojasnjuje.

Za zdaj še ni povsem jasno, ali bodo kupci 3-evrsko carino plačali ob dostavi ali že ob samem spletnem nakupu. Po vsej verjetnosti bo veljala druga možnost, pri čemer carinjenja v spletni košarici po besedah Kastelica kupci najverjetneje sploh ne bodo posebej zaznali.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
goričan
09. 02. 2026 20.14
Kitajci že pospešeno polnijo skladišča v EU, tako da, če misli kdo, da jih bodo take reči ustavile, se še kako moti, še posebno Ursula von der karkoli že.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
09. 02. 2026 20.12
Hvala, Robi.
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
09. 02. 2026 20.11
Dokler mi bodo trgovci uvažali iste izdelke iz Kitajske in navijali cene x2, x3, toliko časa se bo splačalo dati tudi tiste 3€ na izdelek.
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
09. 02. 2026 20.09
Bodo kitajci malo bolj pojacali eu skladisca
Odgovori
+1
1 0
presnet
09. 02. 2026 20.08
Če plačam 15eur za hlače namesto 12eur, je to še vedno ceneje, kot pa pri trgovcih za 25eur z isto oznako made in China oz. Bangladeš. Bodo na boljšem preprodajalci z 10 kosov polnilcev kot navadni potrošnik z 1-2 polnilcema. Krasna logika EU, čestitke za to.
Odgovori
+2
2 0
goričan
09. 02. 2026 20.15
Za isto orodje , ki pri nas stane 36 eur, sem na Temuju plačal 4,85 eur. Koliko krat si lahko privoščim te tri evre da pridem na 36??
Odgovori
0 0
bibaleze
