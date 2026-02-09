Poceni nakupi na Sheinu in Temuju po 1. juliju precej dražji

Evropska unija uvaja 3-evrsko carino za pakete nizke vrednosti, ki pa ne bo obračunana na paket kot celoto, temveč na vsak posamezen izdelek v njem.

Če bi denimo na spletni platformi Temu kupili tri izdelke: moško majico, pinceto in polnilec za telefon - bi tak nakup danes stal nekaj manj kot 18 evrov. Po 1. juliju pa bi se zaradi carine cena zvišala na približno 27 evrov, torej za 9 evrov več.

Drugače je v primeru nakupa več enakih izdelkov. Če bi kupec naročil deset polnilcev za telefon, ki sodijo pod isto blagovno postavko, bi 3-evrsko carino plačal le enkrat.

"Dodaten strošek, dodaten davek, dodatna obdavčitev," pravi eden od sogovornikov.

"Tri evre za vsak izdelek je malo noro, absurd," dodaja drugi kupec.

Tretji meni, da bi morala biti carina določena sorazmerno: "Morala bi biti procentualna, torej višja cena, višja carina, nižja cena, nižja carina."

Evropska unija želi z ukrepom omejiti naraščajočo prevlado kitajskih spletnih prodajalcev, kot so Temu, Shein in AliExpress, ki na evropskem trgu prodajo milijarde poceni izdelkov. Posledice takšnega poslovanja so visoka stopnja goljufij, nelojalna konkurenca evropskim trgovcem ter povečana zdravstvena tveganja za potrošnike.

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) je vrednost teh pošiljk v letu 2024 znašala 4,6 milijarde evrov, letos pa naj bi se povzpela na okoli 6 milijard evrov.

"Govorimo o pravi poplavi teh malih spletnih pošiljk," poudarja Boris Kastelic s FURS-a.

V Sloveniji večina takšnih paketov najprej prispe v druge države članice EU, kjer so tudi carinjeni. FURS poroča, da je bilo v letu 2024 obračunanih za 44,6 milijona evrov DDV, kar pomeni, da je bilo za Slovenijo namenjenih približno 5 milijonov malih pošiljk na leto.

Ali se bo število pošiljk zaradi novih carin zmanjšalo, ostaja odprto vprašanje. Kastelic ocenjuje, da bodo kitajske platforme svoje poslovanje prilagodile ukrepom Bruslja.

"Večinoma bodo začele poslovati prek skladišč v EU, v ozadju pa bo šlo za klasične blagovne uvoze in ne več za posamezne pošiljke," pojasnjuje.

Za zdaj še ni povsem jasno, ali bodo kupci 3-evrsko carino plačali ob dostavi ali že ob samem spletnem nakupu. Po vsej verjetnosti bo veljala druga možnost, pri čemer carinjenja v spletni košarici po besedah Kastelica kupci najverjetneje sploh ne bodo posebej zaznali.