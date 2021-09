Po 10 letih se v Portorož vrača teniški turnir WTA 250

Barve Slovenije bodo na turnirju zastopale Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Andreja Klepač. Naše teniške igralke se bodo pomerile s tekmicami z vsega sveta, zmagovalka turnirja pa prejme 280 točk za WTA lestvico. Med 13. in 19. septembrom torej navijajmo in stiskajmo pesti za zmago!

Dogodek pospremili s pomenljivo kampanjo

Zavarovalnica Sava, ki je glavni sponzor dogodka, je nastop naših športnic na turnirju podprla z močno in pomenljivo komunikacijsko kampanjo, ki v ospredje postavlja igralke ter besede, ki opisujejo njihov značaj. Menijo namreč, da se v življenju, v poslu in tudi v oglaševanju prevečkrat opisuje ženske s pridevniki, ki se navezujejo na njihovo zunanjost. To pa ni tisto, kar zares definira ženske. Zato so najboljše slovenske teniške igralke postavili ob bok besed, kot so spoštovanje, moč, pogum, čast, uspeh, strast in ponos. Ravno to so namreč tiste lastnosti, ki bodo našim športnicam pomagale pri borbi za zmago na turnirju WTA Zavarovalnica Sava.