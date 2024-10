Po 12 letih od poplavljanja Drave sodišče presenetilo stranke

Številni oškodovanci v Sloveniji za tako zelo naraslo reko krivijo avstrijskega upravljavca hidroelektrarn na Dravi, družbo Verbund, saj menijo, da upravljanje pretokov reke ni bilo ustrezno. Proti Verbundu, ki krivdo pred slovenskimi sodišči zavrača, so bile vložene številne odškodninske tožbe. Nekatere od njih so že pravnomočno zaključene v prid Verbundu.

Pripombe na izvedbo postopka sta imeli obe strani. Pooblaščenca tožeče strani, odvetnika Tomaž Rotovnik in Igor Virant , ki v tožbah proti Verbundu delujeta kot del skupine odvetnikov pod vodstvom avstrijskega odvetnika Franza Serajnika , sta uveljavljala bistveno kršitev določb zakona o pravdnem postopku. Po njunem mnenju je sodišče neutemeljeno zavrnilo predlagane dokaze, ki sta jih predlagala z namenom ugotavljanja temelja in višine tožbenega zahtevka.

Dogajanje ob poplavah Drave novembra 2012 in vlogo Verbunda v svojevrstno luč postavlja dogovor med Republiko Slovenijo in Verbundom, za katerega je javnost izvedela avgusta letos. Verbund je namreč po več letih tajnih pogajanj Sloveniji v začetku leta izplačal 14,9 milijona evrov. Podrobnosti dogovora niso znane, znano je le, da bo Slovenija denar namenila za protipoplavne ukrepe ter da ugotavljanje krivde ali višine škode ni bil namen teh pogajanj.

Tudi v tej zadevi je sodnica Tovšakova danes dopustila in zavrnila podobne dokazne predloge kot v prejšnji zadevi, pooblaščenci strank pa so uveljavljali bistveno kršitev določb zakona o pravdnem postopku oz. podali procesno grajo.

Kot so avgusta pojasnili na Državnem odvetništvu RS, so pogajanja tekla več let predvsem zaradi kompleksnosti zadeve, delno pa tudi zaradi menjav vlad in sprememb v sestavi medresorske pogajalske skupine. Medtem Verbund, ki je pred leti precej sredstev izplačal tudi v poplavah novembra 2012 oškodovani avstrijski občini Labot, dogovora z državo ni komentiral.