Po 20 letih v Veliki steni spet guganje ogrožene velike uharice

Zavod RS za varstvo narave je sporočil, da se je po 20 letih v desni del plezalne Velike stene v Ospu vrnila ogrožena sova velika uharica.

Kot pojasnujejo v Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) , je velika uharica največja vrsta sove v Evropi. Samice, ki so nekoliko večje od samcev, lahko čez krila merijo tudi več kot 1,5 metra.

'Plezalci so se držali dogovorov in to je obrodilo sadove'

Svoje gnezdišče si velika uharica običajno izbere v skalni steni, ki je eden od ključnih elementov njenega običajno več kot 10 kvadratnih kilometrov velikega ozemlja. Kljub dejstvu, da pogosto živi v povsem kulturni krajini, je velika uharica plaha in izjemno občutljiva za človekovo prisotnost v bližini gnezdišč. Že najmanjša motnja lahko povzroči propad gnezda.

"Kot kaže, so se plezalci držali dogovorov, naj se tam ne pleza, in to je obrodilo sadove. Ob večerih se v vasi spet sliši njeno guganje. Sedaj išče prostor, kje bi lahko spomladi v miru vzgajala svoje potomce," so, kot so objavili na strani Projekta Opremimo slovenska plezališča (O.S.P.) na Facebooku, sporočili iz zavoda za varstvo narave.