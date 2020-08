Po 23 letih spet v Sloveniji ameriški zunanji minister

V kabinetu predsednika vlade so zagotovili, da je bila celotna delegacija, ki prihaja iz ZDA, sicer države na rdečem seznamu držav z veliko stopnjo tveganja glede okužbe z novim koronavirusom, testirana že ob odhodu in nato še enkrat na Češkem. V spremljevalni ekipi je tudi zdravnik, ki vseskozi spremlja zdravstveno stanje delegacije, vključno z novinarji, so še pojasnili v KPV.