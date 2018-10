Po 24 letih mandata znova kandidirata za župana

Briški župan Franc Mužič in vipavski Ivan Princes po 24 letih mandata še vedno menita, da nista naredila dovolj. Oba sta na čelu svojih občin že od njune ustanovitve in poudarjata, da jima gredo zasluge za razvoj ene in druge občine. Obema je skupno tudi to, da v vseh teh letih skorajda nista bila na poštenem dopustu.