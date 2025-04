Po 25 letih zapora upa na pogojni odpust

Kazensko preiskovalni postopek zoper Žalika je bil uveden zaradi družinskega incidenta, ki se je zgodil 28. februarja 2024 med njegovim prostim izhodom. Prišlo je do spora, kot smo naknadno izvedeli, naj bi bila težava v Žalikovem pojavljanju v medijih, zatem pa je Žalikov pastorek poklical policijo. Žaliku so izrekli prepoved približevanja, ga odpeljali nazaj v zapor, sprva v odprti oddelek Rogoza, kjer je tedaj bil, naslednji dan že za zapahe v mariborski zapor, kmalu zatem pa nazaj na Dob, kjer je še vedno v zaprtem delu zapora. "Trenutno je v zaprtem režimu, po meni zadnjih znanih podatkih v 3. bloku obsojencev, kjer biva v skupinski sobi. Žalik mi je povedal, da mu je v 25 letih zapora, ki jih je prestal, zadnje leto najtežje," je opisal odvetnik Tratar.

Njegov pooblaščenec, odvetnik Matevž Tratar , je vložil novo prošnjo za pogojni odpust, saj so kazensko preiskovalni postopek, v katerem se je Žalik znašel zaradi suma nasilja v družini, ustavili. "Odkar me je pooblastil, marca lani, sem za Žalika vložil že dve prošnji za pogojni odpust, a so jo v obeh primerih zaradi odprtega kazenskega postopka proti njemu zavrnili. Zdaj je ta postopek ustavljen, torej ovir več ni," je opisal Tratar.

Navedel je, da je prošnji za pogojni odpust priložil tudi okoliščine življenja Bojana Žalika, ki bo v kratkem dopolnil 55 let. Prošnji za pogojni odpust sta Žalikova žena in pastorek, ki sta izkoristila pravno dobroto in proti Žaliku v kazensko preiskovalnem postopku nista pričala, priložila tudi izjavo, da je šlo za običajen družinski spor. "Zakonca sta se v času, odkar je spet nazaj na Dobu, pobotala, se pogovorila, se opravičila drug drugemu. Žena ga tudi obiskuje na Dobu, kjer je nekajkrat prenočila v garsonjeri, kjer so omogočene nočitve," je še opisal Tratar, ki poudarja, da ima Žalik vse pogoje za življenje na prostosti. "Zagotovljen ima dohodek, s katerim se bo preživljal, in sicer v podjetju iz Lendave, ki se ukvarja z mizarskimi storitvami in montažo pohištva, ki bi ga bilo pripravljeno zaposliti takoj. Ima streho nad glavo. Živel bo v hiši v Lendavi, skupaj z ženo, ki jo je ob prostih izhodih, ki jih je imel, obnavljal. Pripravljen je na življenje na svobodi, resocializiran, ni odvisen od drog ali alkohola, kaznivih dejanj ne bo ponavljal," je prepričan odvetnik.

Bojana Žalika smo nazadnje obiskali januarja 2024, malo potem, ko so ga po 23 letih zapora iz zapora na Dobu, kjer je kazen nazadnje prestajal v polodprtem režimu, premestili v odprti oddelek mariborskega zapora Rogoza. Tam se je pojavila potreba po kuharju in to mesto je zasedel Žalik, ki se je na Dobu izšolal za kuharja, celo dietnega in za to pridobil tudi evropski certifikat.