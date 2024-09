Po 25 letih bo Slovenija za mesec dni zopet na čelu Varnostnega sveta

New York, 04. 09. 2024 19.21 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Slovenija je za en mesec prevzela krmilo Varnostnega sveta Združenih narodov, kar pomeni, da bo drugič v zgodovini predsedovala najpomembnejšemu organu, ki je odgovoren za ohranjanje miru. A kot je v New Yorku na predstavitvi programa predsedovanja povedal Samuel Žbogar, razdeljeni Varnostni svet enostavno ne opravlja svoje naloge, medtem pa je število spopadov in civilnih žrtev po svetu rekordno. Zato je Slovenija za osrednji dogodek izbrala razpravo Voditeljstvo za mir, namenjeno samoizpraševanju svetovnih voditeljev o vlogi Varnostnega sveta. Žbogar priznava, da ena razprava toksičnega vzdušja in blokade tega organa ne bo spremenila, a dodaja, da se je o izboljšanju dela treba vsaj pogovarjati.