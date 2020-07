Po 26 letih zanemarjena plaža v Luciji spet pod okrilje občine Piran

Plaža pred hotelom Metropol v Luciji, za katero bi moral po pogodbi iz avgusta 1994 skrbeti hrvaški lastnik hotela Metropol, je bila dolga leta zanemarjena, pomoli pa nevarni. Zato je občina Piran hotelu predlagala predčasno prekinitev pogodbe, ki je bila prvotno sklenjena za obdobje 50 let. Razvezo pogodbe so podpisali danes."S tem Plaža Metropol ponovno prehaja pod upravljanje Občine Piran. Za urejenost in delovanje plaže, ki je v preteklih letih zaradi neurejenosti kazila izgled portoroške obale, bo po novem skrbelo Javno podjetje OKOLJE Piran,"so sporočili s piranske občine.

Podjetje bo plažo v času kopalne sezone (po pridobitvi vodnega dovoljenja) upravljalo v smislu javne površine za namen kopanja in rekreacije, urejene javne površine za splošno javno rabo in v času izven kopalne sezone za ostale rekreacijske namene – skladno s pojmom javnega interesa, še sporočajo z občine. "V času kopalne sezone bo Javno podjetje OKOLJE Piran skrbelo med drugim za: oddajo senčnikov in ležalnikov, morebitno najemniško oddajo zemljišč, začasno uporabo zemljišč za začasna prodajna mesta, oddajo športnih rekvizitov, postavitev ali omogočanje postavitev začasnih gostinskih objektov itd.," so zapisali.

Prav tako bo podjetje "nemudoma prevzelo na Plaži Metropol skrb za red, čistočo in urejenost kopališča ter obalne promenade, kjer bo kopalcem zagotovilo varen dostop v morje". Ponudbo na travnatem delu površine bo podjetje dopolnilo z ležalniki, sanitarijami ter prostorom za prvo pomoč, v času urejanja vodne pravice pa na tem delu plaže ne bo opravljalo kopališke dejavnosti, kar pomeni, da kopališče uradno ne bo obratovalo in bo kopanje na lastno odgovornost. "Kljub temu bodo potapljači še ta teden z morskega dna odstranili vse odpadke, do konca sezone pa bo za zagotavljanje reda prisoten reševalec iz vode," so sporočili s piranske občine.

Kot so še zapisali, bodo še učinkovitejše delovanje Plaže Metropol dosegli z dogovorom s podjetjem Maksimiljan, ki bo Javnemu podjetju OKOLJE Piran omogočilo brezplačno uporabo dela objekta na naslovu Obala 20 za potrebe sanitarij, prostora za prvo pomoč, prostora za reševalce, garderobne prostore in prostora za prhanje. "Delovanje Plaže Metropol bo tako v prihodnosti bolj urejeno in celovito," so prepričani na piranski občini.