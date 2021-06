Po 30 letih si lahko s povprečno plačo privoščimo štirikrat več kave

V Sloveniji smo od leta 1991 do danes zamenjali plačilna sredstva – z dinarjev smo prešli na bone, nato tolarje in nazadnje na uporabo evrov, kar moramo upoštevati, ko primerjamo cene in plače v tem obdobju.

Slika, kaj pomeni razlika v višini povprečne plače, je bolj jasna, če primerjamo, koliko neke dobrine smo lahko s tem denarjem kupili v letu 1991 in koliko danes. Kruha smo na primer lahko v letu 1991 s povprečno mesečno neto plačo kupili 397 kilogramov, največ, 571 kilogramov, smo si ga lahko privoščili leta 1997, najmanj, 389 kilogramov, pa leta 2002. Lani smo za povprečno mesečno plačo lahko kupili 449 kilogramov kruha, kar je 13 odstotkov več kot leta 1991, so pojasnili na Sursu.

Čeprav so se cene ves čas dvigovale, pa so naraščale počasneje od plač. Stopnja inflacije v zadnjih 30 letih je znašala 2.437,2 odstotka.

Rast plač se je upočasnila po letu 2010, v zadnjih dveh letih tega obdobja pa so bila letna zvišanja ponovno višja. Leta 2020 je povprečna mesečna neto plača znašala 1.209 evrov (1.856 evrov bruto), kar je bilo nominalno 6,6, realno pa 6,7 odstotka več kot leto prej in 2.706 odstotkov več kot leta 1991, realno pa 102 odstotka več kot leta 1991, so izračunali na Sursu.

Pri razumevanju zgoraj navedenih podatkov o plačah je treba omeniti nekaj metodoloških posebnosti. Od leta 1992 naprej se podatki zbirajo tudi za zasebna podjetja. Za leto 2005 so pridobljeni po novi metodologiji. Razlike so nastale zaradi spremembe metodologije, drugačnega načina zajetja podatkov in drugačnega načina statističnega urejanja podatkov. Preračuni podatkov v evrih za posamezna leta obdobja 1991–2006 so informativne narave in opravljeni po nepreklicnem menjalnem razmerju (en evro = 239,64 slovenskega tolarja). Ta prikaz omogoča primerjavo podatkov v državi skozi čas in zagotavlja ohranitev kazalcev razvoja oziroma stopnje rasti, so razložili na Sursu.

Od osamosvojitve Slovenije do danes se je bruto domači proizvod (BDP) realno povečal za 91,4 odstotka. Nominalno se je v celotnem obdobju od leta 1991 do leta 2020 povečal za več kot 3.000 odstotkov: z nekaj manj kot 1,5 milijarde evrov v letu 1991 na 46,3 milijarde evrov v letu 2020, so pojasnili na Sursu.

Leta 2017 smo beležili visoko, 4,8-odstotno gospodarsko rast, nato je ta začela postopno padati in leta 2020 dosegla najnižjo raven po letu 2009. Upad BDP v letu 2020, ko se je realno zmanjšal za 5,5 odstotka, je povezan s posledicami epidemije covida-19, so ocenili na Sursu.

Leto pozneje je Slovenija prvič zabeležila gospodarsko rast. Sledilo je obdobje konjunkture, ki je trajalo vse do svetovne finančne in gospodarske krize, ki je leta 2008 zajela večji del sveta. Kriza je povzročila zmanjšanje BDP v letu 2009 za 7,5 odstotka, a že v naslednjem letu je Slovenija znova dosegla skromno rast. Ta se je nadaljevala tudi v letu 2011, nato pa sta sledili še dve leti padcev, preden je naša država leta 2014 spet stopila na pot gospodarske rasti. V naslednjih letih se je gibala okoli treh odstotkov.

Leta 2018 je država prvič v zgodovini samostojne Slovenije ustvarila presežek, in sicer v višini 337 milijonov evrov – 0,7 odstotka BDP. Ustvarila ga je tudi v letu 2019, in sicer v višini 208 milijonov evrov oziroma 0,4 odstotka BDP.

Leta 2013 je reševanje državnih bank primanjkljaj v slovenskih javnih financah potisnilo vse do 14,6 odstotka BDP. "V zadnjih letih se ta spet znižuje. Vlada pa ga je nameravala – tudi zaradi fiskalnega pravila, ki ga je zapisala v ustavo – do leta 2020 povsem odpraviti," so utemeljili na Sursu.

Po letu 1995 je nato država vsako leto ustvarjala primanjkljaj v višini od 0,1 odstotka do ne več kot 4,5 odstotka BDP, ta pa se je spet začel povečevati med finančno in gospodarsko krizo, ko se je leta 2009 povzpel na 5,8 odstotka.

Njeni prihodki namreč niso bili dovolj, da bi poplačala odhodke. "Kljub temu je bil javnofinančni primanjkljaj razmeroma obvladljiv vse do svetovne finančne in gospodarske krize, ko se je povzpel na 15 odstotkov BDP," so stanje ocenili na Sursu.

Primanjkljaj sektorja država je v letu 2020 znašal 3.893 milijonov evrov ali 8,4 odstotka BDP. To je bil za 4.100 milijonov evrov nižji saldo od tistega v letu 2019. Primanjkljaj podsektorja centralna država je znašal 3.981 milijonov EUR, druga dva sektorja pa sta ustvarila presežek (lokalna država 83 milijonov, skladi socialne varnosti pet milijonov evrov).

Prihodki celotnega sektorja so bili za 4,7 odstotka nižji kot v letu 2019, v glavnem zaradi nižjih davčnih prihodkov. Izdatki sektorja so bili za 14,9 odstotka višji kot v 2019. "Glavni razlog za to so bili izdatki, povezani z odpravljanjem posledic epidemije covida-19: subvencije so bile višje za 1.475 milijonov EUR ali 425,4 odstotka, socialna nadomestila in pomoči v denarju pa za 706 milijonov EUR ali 8,4 odstotka," so pojasnili na Sursu.

Takoj po osamosvojitvi začel naraščati tudi javni dolg

Slovenija je namreč od nekdanje Jugoslavije prevzela del dolga, nato pa nudila pomoč bankam in nekaterim drugim subjektom. Konec leta 1995 je bil dolg pri 18 odstotkih BDP in je ostal precej stabilen vse do izbruha gospodarske krize, ko se je močno povečal. Ob precejšnjem padcu razpoložljivih prihodkov se je morala namreč država zadolževati in leta 2009 se je dolg povzpel na 34,5 odstotka BDP, nato pa je le še naraščal do leta 2015, ko je znašal 82,6 odstotka BDP.

Po tem letu se je javni dolg začel zmanjševati in je v letu 2019 znašal 65,6 odstotka BDP. Bruto dolg sektorja država je konec leta 2020 znašal 37.429 milijonov evrov ali 80,8 odstotka BDP. V primerjavi s koncem leta 2019 se je zvišal za 5.684 milijonov evrov ali za 15,2 odstotne točke BDP, kažejo podatki Sursa in SiStata.