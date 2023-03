Po 30. letu je to nujno potrebno za zdravo in mladostno delovanje telesa

S starostjo se proizvodnja kolagena v telesu zmanjša, zato mnogi posamezniki posegajo po prehranskih dopolnilih s kolagenom, da bi povečali svojo raven kolagena v telesu.

Razumevanje pomembnosti kolagena za vaše telo Preden se odločite za nakup prehranskega dopolnila s kolagenom, je pomembno, da razumete, zakaj je kolagen tako pomemben za vaše telo. Kolagen je ključnega pomena za zdravje vaše kože, saj pomaga ohranjati njeno elastičnost in hidracijo. Prav tako pomaga ohranjati zdravje vaših sklepov in kosti ter izboljšuje rast las in nohtov. Različne vrste prehranskih dopolnil s kolagenom Obstaja več vrst prehranskih dopolnil s kolagenom, kot so hidrolizirani kolagen, kolagenski peptidi, ribji kolagen in kolagen iz piščančjih kosti. Vsaka vrsta ima svoje značilnosti in prednosti, zato je pomembno, da izberete pravo vrsto glede na vaše potrebe. Po kar nekaj mesecih testiranja in preverjanja so pri kozmetični znamki Lux-Factor ustvarili prehransko dopolnilo Procollagen, ki poleg glavne sestavine kolagena vsebuje še 13 ostalih zelo pomembnih vitaminov in mineralov za optimalno delovanje telesa. Tako lahko sedaj z eno kapsulo dobite vse potrebne sestavine v telesu, ki jih zaradi čedalje slabše kakovosti hrane na trgu primanjkuje kar 84 % prebivalstva.

Kako lahko prehransko dopolnilo s kolagenom upočasni proces staranja? Poleg najboljše kombinacije vseh sestavin v prehranskem dopolnilu morate biti pozorni tudi na kakovost izdelka, saj so nekatera prehranska dopolnila s kolagenom narejena iz nizko kakovostnih virov kolagena, ki lahko povzročijo neželene učinke. Preverite tudi dodatne sestavine, saj nekatere dodatne sestavine lahko vplivajo na absorpcijo kolagena . Procollagen ustreza vsem najvišjim standardom prehranskega dopolnila, zato boste lahko njegove učinke opazili veliko prej kot pri kateremkoli drugem prehranskem dopolnilu.

13 prednosti uporabe prehranskega dopolnila Procollagen , ki vsebuje več kot 13 sestavin v eni kapsuli: 1. Povečuje proizvodnjo kolagena v telesu: Prehransko dopolnilo Procollagen vsebuje več kot 13 sestavin, ki pomagajo povečati proizvodnjo kolagena v telesu. To lahko izboljša zdravje in videz kože, las ter nohtov in pomaga pri ohranjanju zdravih sklepov in kosti. 2. Zmanjšuje znake staranja: Procollagen vsebuje sestavine, ki pomagajo zmanjšati znake staranja, kot so gube, drobne linije in podočnjaki. To lahko izboljša videz kože in opazno pomladi vaš celotni videz. 3. Izboljšuje elastičnost kože: Sestavine v Procollagenu lahko izboljšajo elastičnost kože, kar pomaga pri preprečevanju nastanka gub in drugih znakov staranja kože. 4. Krepi nohte: Procollagen lahko izboljša zdravje nohtov in jih okrepi, kar lahko prepreči lomljenje in razcepljanje nohtov.

