Po 36 letih znova neposredno iz Ljubljane v New York

United Airlines bo med Ljubljano in Newarkom letel štirikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Na liniji bo uporabljal širokotrupno letalo Boeing 767-400ER z 231 sedeži. United bo tako postal prvi letalski prevoznik po več desetletjih, ki bo iz Ljubljane opravljal redne lete s širokotrupnim letalom. Nova povezava pomeni pomemben korak za ljubljansko letališče in slovensko letalsko povezanost z ZDA. New York je trenutno najbolj prometna neoskrbovana medcelinska destinacija iz Ljubljane, Združene države Amerike pa predstavljajo največji nepokrit trg za ljubljansko letališče. Po podatkih o posrednih potovanjih je največ povpraševanja prav po letih v New York, sledijo pa San Francisco, Chicago, Miami, Washington, Boston in Atlanta, navaja Ex-yu aviation news.

Boeing 767 FOTO: AP

Povezava prihaja v času naraščajočega števila ameriških turistov v Sloveniji. Med januarjem in majem letos je Slovenijo obiskalo 59.387 turistov iz ZDA, kar je 23,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so 134.565 prenočitev oziroma 22,2 odstotka več kot leto prej. Za Slovenijo nova linija ne pomeni le lažjega potovanja domačih potnikov v ZDA, temveč bi lahko dodatno spodbudila tudi prihod ameriških turistov ter okrepila poslovne vezi med državama. Direktor Fraporta Slovenija Jürgen Deischl je za Ex-yu aviation news nedavno poudaril, da je izboljšanje medcelinske povezanosti strateška prednostna naloga ljubljanskega letališča, zlasti na trgih, kjer obstaja veliko še neizkoriščenega povpraševanja. Ljubljana je bila z ZDA že povezana z neposrednimi leti. Prvo redno povezavo je leta 1978 vzpostavil JAT, ki je iz Beograda prek Ljubljane letel v New York. Pozneje so povezave segale tudi do Chicaga in Clevelanda, pomembne pa so bile tudi za slovenska podjetja in izvoznike. Linija v New York je delovala do pomladi leta 1991.

Letališče Ljubljana FOTO: Bobo