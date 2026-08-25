Po 36 letih znova neposredno iz Ljubljane v New York

United Airlines bo med Ljubljano in Newarkom letel štirikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Na liniji bo uporabljal širokotrupno letalo Boeing 767-400ER z 231 sedeži. United bo tako postal prvi letalski prevoznik po več desetletjih, ki bo iz Ljubljane opravljal redne lete s širokotrupnim letalom.
Nova povezava pomeni pomemben korak za ljubljansko letališče in slovensko letalsko povezanost z ZDA. New York je trenutno najbolj prometna neoskrbovana medcelinska destinacija iz Ljubljane, Združene države Amerike pa predstavljajo največji nepokrit trg za ljubljansko letališče. Po podatkih o posrednih potovanjih je največ povpraševanja prav po letih v New York, sledijo pa San Francisco, Chicago, Miami, Washington, Boston in Atlanta, navaja Ex-yu aviation news.
Povezava prihaja v času naraščajočega števila ameriških turistov v Sloveniji. Med januarjem in majem letos je Slovenijo obiskalo 59.387 turistov iz ZDA, kar je 23,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so 134.565 prenočitev oziroma 22,2 odstotka več kot leto prej.
Za Slovenijo nova linija ne pomeni le lažjega potovanja domačih potnikov v ZDA, temveč bi lahko dodatno spodbudila tudi prihod ameriških turistov ter okrepila poslovne vezi med državama. Direktor Fraporta Slovenija Jürgen Deischl je za Ex-yu aviation news nedavno poudaril, da je izboljšanje medcelinske povezanosti strateška prednostna naloga ljubljanskega letališča, zlasti na trgih, kjer obstaja veliko še neizkoriščenega povpraševanja.
Ljubljana je bila z ZDA že povezana z neposrednimi leti. Prvo redno povezavo je leta 1978 vzpostavil JAT, ki je iz Beograda prek Ljubljane letel v New York. Pozneje so povezave segale tudi do Chicaga in Clevelanda, pomembne pa so bile tudi za slovenska podjetja in izvoznike. Linija v New York je delovala do pomladi leta 1991.
Z letom United Airlines se bo tako po 36 letih znova odprlo neposredno letalsko okno med Ljubljano in Združenimi državami Amerike. Ljubljana bo obenem postala tretja destinacija Uniteda na območju nekdanje Jugoslavije, ob Dubrovniku in Splitu.
Nove neposredne letalske povezave, ki so jih danes napovedali v Unitedu, poleg Ljubljane vključujejo še Okinavo (Japonska), Toulouse (Francija), Luxembourg (Luksemburg), Marseille (Francija), Ibizo (Španija), Valencio (Španija), Terceiro (Azori, Portugalska), Olbio (Sardinija, Italija) in Catanio (Sicilija, Italija). Vozovnice je že mogoče kupiti prek Unitedove spletne strani in aplikacije. Vsi novi leti so odvisni od pridobitve soglasij v posamezni državi, so sporočili iz družbe.
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