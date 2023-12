Po 36.000 steklenicah popitega piva si je rekel: 'Dovolj imam.'

Odlomek iz knjige:Šanki naše domovine so težka psihiatrija, dragi moji. Tragikomedija brez primere. Prostori pogube, kjer praviloma pet ali šest omamljenih depresivnežev v noč gobezda šaljive dovtipe, da bi prikrili resnico, nikdar pa nihče na šank ne pritakne vprašanja, ki bi druščini pomagalo ugotoviti, zakaj so v resnici tam. Tudi kadar se k oltarju žeje vrnemo od pogreba pivskega brata ali kadar zapijamo ločitev ali drugo življenjsko zmago soborca, molčimo o tem. Fejst fant je bil, veseljak, naš je bil, le zakaj ga je življenje tako nemarno zafrknilo? Kako neskončno boleča je hinavščina alkoholičnih bratovščin.

"Ta tako imenovana "pravica slovenskega moškega do alkohola" se mi zdi ena izmed najbolj absurdnih predpostavk, ki jo družba nekritično sprejema kot nekaj samoumevnega. To razumevanje, da je za moškega normalno, celo pričakovano, da bo dvakrat ali trikrat tedensko pil do onemoglosti, se mi zdi skrajno problematično. Ta praksa je tako zakoreninjena v naši družbi, da se zdi skoraj starejša od same Biblije."

Miha Šalehar se po dobrih dveh letih abstinence sicer še vedno sprašuje, ali je z alkoholom končal, "tranzicija še vedno traja." Kljub temu pa odprto govori in pronicljivo piše o svojih težavah z alkoholom, tudi o tem denimo, kako se je nekoč v neki gostilni z drugimi gosti sporekel o tem, kdaj je nekdo pijan: "Rekel sem, zdi se, da smo mi pijani, da smo alkoholiki in so oni postavili kriterij, da do osem pirov na dan nisi alkoholik. Recimo, če si nek električar v javnem podjetju tri stisneš med šihtom, tri po šihtu. Kar ni veliko in potem greš na kosilo in ti prostora samo še za dva ostane. In tu je meja. V teh okoljih imaš vedno teh osem istih likov."