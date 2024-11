Težko bivanje v zavodu Hrastovec: vsi nastanjeni imajo psihiatrične diagnoze

V zaporu se je znašel zaradi dveh oboroženih ropov, ki ju je izvršil pod vplivom mamil, ker je, tedaj brezposeln, potreboval denar za življenje. Danes je star 40 let in po letu bivanja v socialnovarstvenem zavodu Hrastovec v kratkem odhaja domov. Bivanje, kot je povedal, ni bilo enostavno. Vsi stanovalci imajo namreč psihiatrične diagnoze, povrh vsega pa so ves čas polno zasedeni ali prezasedeni. Tudi sam je priznal, da je stanovalca, ki naj bi ga stalno dražil, pretepel, in si zato prvotnih šest mesecev namestitve podaljšal še za dodatnih šest mesecev. Direktor je povedal, da prihaja tudi do izrednih primerov, ko je kdo nevaren sebi ali drugim in tedaj ga pod nadzorom psihiatra za določen čas lahko zaprejo v oblazinjeno sobo ali privežejo na posteljo.