Slovenski uspeh: po 40. letih osvojili 7.145 metrov visok vrh

Zgodovinski podvig, osvojeni sveti gral alpinizma, trenutno največja lovorika v visokogorskem plezanju. V takšnih presežnikih se je sredi avgusta pisalo o vzponu, ki so ga 40 let poskušali opraviti najboljši alpinisti sveta, Aleš Česen, Luka Stražar in Tom Livingston so prvi na svetu 7.145 metrov visoki pakistanski vrh Latok 1 dosegli s severne strani.