Po 60 letih križanke doživljajo preporod

Vse tri zasledite v različnih križankah, resnici na ljubo pa so tam zgolj zaradi tega, ker so sestavljavci križank take besede potrebovali.

Po pravilih iz šestdesetih let prejšnjega stoletja naj bi se v križankah pojavljali samo samostalniki v prvem sklonu ednine, z nekaj izjemami, seveda. To naj bi križanke polepšalo. Dejstvo pa je, da so zaradi takih pravil križanke samo zahtevnejše za sestavljanje. Zato morajo sestavljavci pogosto poseči po besedah, ki so skorajda vsem reševalcem neznane.

Po zgledu večine evropskih držav in ZDA so vanje pripeljali množico lepih besed. Od pridevnikov, kot so krasen, prijazna, sončno, do glagolov rasti, stati, peti. Ne manjkajo tudi prislovi kmalu, danes, zjutraj in tudi samostalniki v kakem drugem sklonu, saj besedo SONCEM prav lepo opišemo kot FINŽGAR: POD SVOBODNIM …

… in novih opisih

Med opise so pripeljali vsem znane pregovore, stalne besedne zveze, narodne pesmi in pesmi zabavne glasbe.Tako bo opis VSAK JE SAM SVOJE … KOVAČ dal geslo SREČE, ki je bila do zdaj prepovedana beseda, saj je samostalnik v drugem sklonu. Podobno se za opisom …