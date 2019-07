Obnova male dvorane na Šubičevi: 'DS gre zdaj med ljudi'

Kot vsako poletje, so se tudi letos med parlamentarnimi počitnicami lotili investicijsko-vzdrževalnih del, ki bodo tokrat bolj obsežna, saj bodo po večkratni preložitvah začeli s prenovo male dvorane na Šubičevi, v kateri zaseda državni svet. Ta ni bila temeljito prenovljena že 60 let, torej vse od nastanka poslopja.

Prvič doslej bo temeljito prenovljena mala dvorana, njeno preddverje, oba balkona ter spremljajoči hodniki in prostori – skupaj skoraj 690 kvadratnih metrov površine. O prenovi so začeli razmišljati že leta 2007, prva projekta naloga in idejni projekti za so bili izdelani že pred več kot desetimi leti, a je bila izvedba večkrat preložena.

Ocenjena vrednost investicije je 1,4 milijona evrov, dvorana in pripadajoči prostori pa naj bi bili obnovljeni do konca novembra 2019, uradna otvoritev pa naj bi bila 23. decembra 2019.

Nedelovanje glasovalnega sistema je bila tako največja nefunkcionalnost v dvorani in kot je pojasnil predsednik DS Alojz Kovšca, se je včasih celo porajal dvom v pravilnost glasovanja. Vse skupaj je razpadalo, zaradi dotrajanosti tal je prihajalo tudi do spotikanja.

'Državni svet gre med ljudi'

Državni svetniki bodo v času prenove zasedali zlasti na terenu, medtem ko bodo nekatere seje potekale v veliki sejni sobi nasproti velike dvorane DZ. Kovšca je v izjavi novinarjem pojasnil, da jih kar nekaj inštitucij vabi v svoje prostore. "DS gre med ljudi, to je zelo dobro," je ugotavljal.

Zadovoljen nad prenovo se je tudi pošalil: "Nekomu je končno uspelo razdreti državni svet". Po njegovih ocenah to kaže na izboljšanje odnosov med DZ in DS, spomnil pa je tudi na številne posvete civilne družbe v mali dvorani. Tako predvidevajo, da bodo z obnovo dvorane zanjo postali še bolj zanimivi.

"Prenova je nujna zaradi dotrajane in nefunkcionalne notranje opreme, saj so mize, stoli in govorniški pult stari. Vsa delovna mesta niso opremljena z mikrofoni, kar onemogoča razpravo iz klopi, ni priključkov za sodobne elektronske naprave. Prevajalske kabine so bile naknadno dodane na enega od balkonov, tudi balkon za novinarje ni ustrezno opremljen s priključki. Tla v celotni dvorani so dotrajana, obnove so potrebna tudi vhodna vrata, preddverje, sanitarije, povezovalna hodnika,"so pojasnili v državnem zboru.