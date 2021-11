Po 87 letih generalu Maistru grobnica, ki odraža njegovo veličino

Predsednik republike Borut Pahor , predsednica Zveze društev general Maister Lučka Lazarev Šerbec in župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič so danes položili vence k obnovljeni grobnici generala Rudolfa Maistra v Mariboru. V zvezi, mestu in družini se strinjajo, da je z novo podobo groba ustrezno počaščen spomin na to pomembno osebnost.

V nagovoru zbranih je predsednica Zveze društev general Maister Lučka Lazarev Šerbec spomnila, da je ideja za novo grobnico stara že več desetletij. Pogrebne slovesnosti ob smrti generala in pesnika Maistra 28. julija 1934 v Mariboru se je sicer udeležilo 25.000 ljudi. "Takega pogreba Maribor ni dočakal ne prej in ne kasneje. A nenadna generalova smrt je mestno oblast presenetila do te mere, da ni utegnila pravočasno pripraviti nove grobnice, ki bi odražala Maistrovo veličino. Je pa bila izrečena obljuba, da se bo to kmalu zgodilo. Žal je ostalo le pri obljubi, zdaj po 87 letih pa je ta končno le uresničena," je povedala.

Z današnjo slovesnostjo na mariborskem pokopališču Pobrežje, do katere prihaja dan pred državnim praznikom, dnevom Rudolfa Maistra, so javnosti tudi uradno predstavili novo podobo grobnice, ki naj bi bolje odražala veličino te zgodovinske osebnosti kot prejšnja nagrobna plošča.

Po besedah župana Arsenoviča je "velik dan za mesto, da je zmoglo po toliko letih na povezovalen, miren in nerazdoren način izpolniti to državniško obvezo". "In naj bo to spodbuda, da lahko povezovalno, spodbujajoče delujemo še naprej," je dejal.

Z doseženim je zadovoljen tudi generalov vnuk in najstarejši še živeči član družine Borut Maister, ki je dejavno sodeloval pri prenovi sicer družinskega groba. Kot je dejal, je glavni zaslužni za uresničitev te dolgoletne želje družine Maister predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor Aleš Arih. "Brez njega projekta ne bi niti začeli, še manj pa končali," je dejal.

Pojasnil je, da sta želela grobnico postaviti že njegov oče in stric, torej Maistrova sinova, a tudi njima to ni uspelo. "Urezan je bil že ta pohorski tonalit, a dalje od tega ni šlo. Zato smo izjemno veseli, da smo zdaj končno prišli do tega," je dejal.

Denar za prenovo grobnice je poleg Zveze društev general Maister, mariborske občine in družine Maister prispevalo tudi ministrstvo za obrambo. "Potrebnega je bilo veliko usklajevanja, a na koncu smo s skupnimi močmi zmogli. Grobnica je lepa, veličastna in v skladu z vsemi deležniki, da nihče ni bil prizadet," je še povedala Lazarev Šerbčeva.

Dan Rudolfa Maistra, 23. november, je slovenski državni praznik od leta 2005, ni pa dela prost dan. Ob tem prazniku bo v torek v predsedniški palači v Ljubljani slovesnost v počastitev dneva Rudolfa Maistra in dan odprtih vrat. Na slovesnost so vabljeni predsednice in predsedniki vseh društev, članov Zveze društev General Maister, ter vodstvo zveze. Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja covida-19 pa naključnih gostov v predsedniški palači tokrat ne morejo sprejeti, so sporočili iz urada predsednika republike.