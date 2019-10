Po aferi mleto meso le opomin za mesarje, ki so dodajali prepovedane aditive?

Inšpektorji za varno hrano so že v začetku junija v nekaterih mesnicah večjih trgovskih verig odkrili prepovedano rabo aditivov v mesnih pripravkih, in sicer v čevapčičih in pleskavicah. Bo za afero mleto meso kdo odgovarjal ali jo bodo mesarji res odnesli le z opominom? Na Zvezi potrošnikov Slovenije so kritični do odziva Uprave za varno hrano.

Kot smo že poročali, so inšpektorji za varno hrano že na začetku poletja odkrili kršitve v mesnicah večjih trgovskih verig. V mesnih pripravkih so namreč odkrili uporabo prepovedanega aditiva žveplovega dioksida, ki preprečuje oksidacijo. ''Dodaja se ga zato, da meso ne postaja sivo in je zato lahko dlje časa v prometu,'' je takrat pojasnila mag. Nadja Škrg iz UVHVVR, ki je povedala, da so kršitve skupno ugotovili v treh trgovskih verigah, v petih poslovalnicah.

Žveplov dioksid je konzervans in antioksidant, ki je namenjen preprečevanju bolezni vina in konzerviranju sadja in zelenjave. Dostopen je v zadrugah, semenarnah, lekarnah in specializiranih trgovinah. V mesu je strogo prepovedan.

Žveplov dioksid lahko alergikom povzroči hude reakcije. "Od povsem blagih, se pravi rdečice obraza in tako naprej, do recimo zatekanja, pa tudi do dihalne stiske lahko pride," razlagaUrška Blaznikz NIJZ. Nevaren je lahko že v zelo majhnih količinah. "Tisti najbolj občutljivi posameznik je lahko imel težave že ob eni porciji," potrdi Blaznikova. Čeprav so ga inšpektorji v mesnicah dveh trgovcev odkrili že v začetku junija – v enem primeru jim je uporabo sulfita priznal kar eden od zaposlenih sam – javnosti na to niso opozorili. Andreja Bizjak, direktorica inšpekcije za varno hrano, je dejala, da ob prvih rezultatih niso mogli domnevati, da gre za veliko, razširjeno prakso. Nekaj dodatnih primerov so odkrili še v avgustu in septembru, torej ravno v času sezone piknikov. "Ker gre za živilo, ki ima izjemno kratek rok trajanja, sama analiza pa traja kar nekaj dni, o tem dejansko nismo obveščali potrošnikov," pove Bizjakova.