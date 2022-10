Po aferi v Celju bi minister profesionaliziral svete zavodov

"To, kar smo delali do zdaj, je bilo po stari zakonodaji. Z interventnim zakonom za stabilizacijo razmer v zdravstvu pa se pravila o imenovanju članov svetov zavodov spreminjajo," je minister Danijel Bešič Loredan povedal za Delo. Da bo profesionaliziral svete zavodov in bodo člani izvoljeni na razpisih, je sicer napovedal že ob prihodu na položaj.

Kar se je nedavno zgodilo v celjski bolnišnici, kjer je prišlo do zamenjave identitet bolnikov, pa se po njegovem prepričanju bi smelo in se ne sme nikoli več zgoditi. Če so bolniki nepokretni in se zdravniki niti ne pogovarjajo več z njimi, so kot ljudje po njegovem mnenju izgubili vso človečnost. Kot je dejal, morajo biti nad tem ogorčeni in zgroženi ter se morajo odzvati z vso mero človečnosti.

Komisija za sistemski nadzor je bila po prejetih predlogih članov zdravniške zbornice in zbornice zdravstvene nege po njegovih pojasnilih že imenovana. Vršilec dolžnosti direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder pa je v sredo izdal sklep o začetku sistemskega nadzora. Komisijo sestavlja šest članov, sistemski nadzor pa mora biti skladno s pravilnikom zaključen v 30 dneh po vseh opravljenih nadzornih dejanjih, je še povedal minister.