Po avgustovskem požaru na Cerju akcija sajenja dreves

"Odziv je izreden," je glede akcije Drevo za Cerje dejala v. d. direktorice zavoda Turizem Miren-Kostanjevica Ariana Suhadolnik.

Doslej so zbrali več kot 10.000 evrov za ponovno ozelenitev območja, s katerimi so kupili del sadik, nekaj sadik so jim donatorji podarili, del sredstev pa bodo namenili tudi obnovi kraških suhih zidov. Za samo zasaditev imajo trenutno na voljo okoli 950 sadik avtohtonih vrst dreves, kot so hrast, javor, skorš in brek.

Suhadolnikova danes na akciji sajenja dreves, ki poteka ob pomoči Zavoda za gozdove Slovenije, pričakuje najmanj 200 prostovoljcev. Med njimi bo po napovedih minister za okolje in prostor Simon Zajec, župani nekaterih severnoprimorskih občin, predstavniki različnih društev, gasilci in pripadniki civilne zaščite, akciji pa se bodo pridružili tudi predstavniki inšpektorata za gozdarstvo iz Italije.