Po Avstrijcih in Francozih so naše srce 'ukradli' še Hrvati

Ne samo Avstrijci in Francozi, zdaj so naše srce med vinogradi "ukradli" še Hrvati. Spletna stran Lokalna Hrvatska je fotografijo ceste v obliki srca na Špičniku v Svečini uporabila za najavo nepremičninskega seminarja. Da gre za neposrečeno in nenamerno kombinacijo, so kmalu priznali in se tudi opravičili.

"Drage prijateljice in prijatelji, šele zdaj smo ugotovili, da smo vpleteni v 'mednarodni incident' in izvrstno Twitter parodijo, za kar se seveda opravičujemo," so zapisali na Twitter profilu Lokalna Hrvatska. In kaj so nam tokrat zakuhali naši južni sosedje? Spletna stran Lokalna Hrvatska je fotografijo naše znamenite ceste v obliki srca na Špičniku v Svečini uporabila simbolično, ob najavi seminarja Ocene vrednosti nepremičnin in stroškov razlastitve.

Srce med vinogradi je eden najbolj romantičnih krajev, ne le v Sloveniji, ampak tudi v svetu. FOTO: Shutterstock

Opravičilo za neljubo napako "Naše ime in prekrasna fotografija slovenskega vinograda sta res neposrečena in neželena kombinacija," so priznali v opravičilu Sloveniji. "Potem ko smo zadevo preverili, smo ugotovili, da je podjetje Libusoft fotografijo z dovoljenjem za objavo odkupilo z ene od internetnih fotografskih strani. Glede na način dela Lokalne Hrvatske, ki dnevno prenese več kot 130 informacij s 70 različnih spletnih strani, se vedno lahko zgodi nenamerna napaka, kot je ta. Zadevo bomo takoj popravili in fotografijo umaknili, da ne bo povzročala zmede," so zapisali. Vsem vpletenim, ki jih je dejanje prizadelo, so se še enkrat opravičili in zapisali, da upajo, da bodo nekoč v prihodnosti lahko obiskali slovensko srce med vinogradi, enako, kot smo tudi vsi Slovenci vedno toplo vabljeni v kraje"Lijepe naše".

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zabava na družbenih omrežjih Da gre za fotografijo, ki je posneta v Sloveniji, so opozorili na slovenskem veleposlaništvu v Zagrebu, kmalu pa so po družbenih omrežjih začele krožiti različne šale in fotografije hrvaških krajev s slovenskimi podpisi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke