Po bančnem računu škofa Sajeta 'vohljala' aktivna članica Janševe SDS

"Ko jo je prvič pregledal uslužbenec urada, je ocenil, da ni razlogov, da bi urad zadevo Saje preverjal. Ni torej ocenil, da bi obstajal razlog za vpogled v njegov račun. Le tri dni kasneje pa je isti anonimni pošiljatelj na urad poslal isto anonimko v zadevi Saje. Urad je nato to zadevo dodelil drugi uslužbenki sektorja za sumljive transakcije," pove direktorica, odgovorna urednica portala N1 Katja Šeruga .

Slabih 240 zahtev za vpogled na skoraj 200 transakcijskih računih. Urad za preprečevanje pranja denarja se je v izdihljajih mandata vlade Janeza Janše lotil ene najbolj obsežnih preiskav bančnih računov v zgodovini urada zaradi anonimnega pisma. In tudi bančni račun škofa Andreja Sajeta so, kot je razkril portal Necenzurirano , začeli pregledovati zaradi anonimne prijave, ki je Sajetu očitala sum storitve kaznivega dejanja davčne utaje.

"Na naša poizvedovanja, kakšna je bila njena vloga v zadevi Saje, je odgovorila, da teh podatkov ne more razkrivati, saj je zavezana varovanju tajnih podatkov. Opozorila je, da sta tako posredovanje kot objavljanje teh podatkov kaznivi dejanji, kar ves čas opozarja tudi Damjan Žugelj. Ampak tu je vprašanje javnega interesa nekoliko višje," poudarja Katja Šeruga.

V stranki SDS zadeve ne komentirajo. Domneva se, da gre pri anonimni prijavi, ki je obtoževala škofa Sajeta, pravzaprav za obračun dveh struj v vrhu slovenske katoliške cerkve. "Škof Saje predstavlja novo strujo. Ves čas se je zavzemal za transparentnost pri spolnih zlorabah. Gotovo se zavzema tudi za transparentnost pri financah. In tukaj so gotovo tej stari struji prišli prav kakšni podatki, ki bi mu, recimo, umazali kariero," je že pred tedni dejal ustanovitelj in direktor zavoda Iskreni Igor Vovk.

Saje je sicer ob razkritjih zavrnil vsa namigovanja na razdor v cerkvi. Ob tem je poudaril, da nihče ne more biti tarča tovrstnih preiskav, če za to ni utemeljenega pravnega razloga, in da v njegovem primeru za takšno preiskavo ni bilo nobenega pravnega ali drugega razloga.