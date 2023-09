Po Bavčarjevi zmagi na ESČP: 'Sodba je zaenkrat še vedno takšna, kakršna je'

Novinarka 24UR ZVEČER Maja Kos je priklicala Igorja Bavčarja , ki je komentiral odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, da mu je bila kršena pravica do domnevne nedolžnosti. "Zato je sodba nepoštena in zato je sodba padla. S to odločitvijo sem zadovoljen, je pa res, da ni konec, dokler ni konec. Pred nami je še nekaj postopkov," je dejal.

A kljub temu, da je dobil odškodnino, pa Bavčar na evropskem sodišču ni uspel dokazati, da so slovenska sodišča kršila načelo zakonitosti v njegovem postopku, kjer je bil obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza. "Po eni strani je Bavčar trdil, da so slovenska sodišča kršila načelo zakonitosti v kazenskem pravu, v tem smislu, da naj to kaznivo dejanje, ki naj bi ga storil, ne bi bilo vnaprej predvideno z zakonom, druga točka pritožbe je bila pa ravno sporna izjava ministra za pravosodje, ki naj bi posegala v domnevo nedolžnosti. S prvo trditvijo ni uspel, drugo pa mu je sodišče pritrdilo," je pojasnil odvetnik.

Kaj pomeni ugotovitev evropskega sodišča, da slovenska sodišča niso kršila Bavčarjevih pravic in da je bila njihova argumentacija v sodbi ustrezna, zakonita in konvencijsko skladna. "V praksi to pomeni, da kršitev evropsko sodišče ni zaznalo in da so slovenska sodišča ravnala pravilno oziroma v skladu z zakonom o kazenskem postopku, slovensko ustavo in evropsko konvencijo o človekovih pravicah. To je seveda pomembna ugotovitev. Po drugi strani pa so ošvrknili tudi tedanjega ministra za pravosodje zaradi njegovih neprimernih izjav, kot se je izrazilo sodišče," je še povedal Kovačič Mlinar.